Christine Schönteich: „Budgettarife überzeugen durch hohe Flexibilität und klare Leistungsinhalte“

Frau Schönteich, welche Leistungsaspekte einer bKV sollen Vermittler Arbeitgebern gegenüber besonders betonen?

Schönteich: Grundsätzlich gilt, dass der letztendliche Nutznießer, hier der Arbeitnehmer, vom Leistungsinhalt überzeugt ist. Nur dann wird die bKV als Mehrwert und Benefit des Arbeitgebers wahrgenommen.

Was motiviert Arbeitgeber besonders dazu, eine bKV abzuschließen?

Schönteich: Diese Motivation kann variieren: Bei Unternehmen in Metropolregionen stehen häufig Aspekte wie Mitarbeitergewinnung und -bindung im Vordergrund, während in ländlichen Regionen oft der Gedanke der sozialen Verantwortung und Fürsorge von Bedeutung ist.

Gibt es trotz dieser unterschiedlichen Motivationen Ausgestaltungen der bKV, die für verschiedene Typen von Arbeitgebern gleichermaßen interessant sind?

Schönteich: Hier sind eindeutig Budgettarife zu nennen. Sie überzeugen besonders, da sie hohe Flexibilität bieten und durch die klaren Leistungsinhalte in der Belegschaft schnell akzeptiert werden. Auch digitale Services sind inzwischen klarer Standard – sowohl für Mitarbeitende, etwa bei der Nutzung von Telemedizin oder der Rechnungseinreichung, als auch für Arbeitgeber, für die eine effiziente und schlanke Verwaltung wichtig ist.

Wie können Vermittler beim Vertrieb der bKV gezielt auf die verschiedenen Arten von Unternehmen eingehen?

Schönteich: Hier bietet die bKV an sich durch ihre hohe Individualisierbarkeit einen zentralen Vertriebsvorteil: Sie ermöglicht es, Lösungen sehr gezielt auf unterschiedliche Unternehmensgrößen, Branchen und Strukturen zuzuschneiden und dadurch jede Unternehmensart anzusprechen.

Welche Unterstützung bietet die Fonds Finanz ihren Vertriebspartnern?

Schönteich: Wir unterstützen unsere Makler im Bereich der bKV umfassend. Dies beginnt bei der Auswahl geeigneter Anbieter und Tarife und geht über die Begleitung von Ausschreibungen bis hin zu digitalen Schnittstellen, die beispielsweise Prozesse wie An- und Abmeldungen oder das Bestandsmanagement deutlich vereinfachen.

Schließen Arbeitgeber aufgrund des derzeit harten Wettbewerbs um Fachkräfte in der Regel eine vom Arbeitgeber voll finanzierte bKV ab?

Schönteich: Der Wettbewerb um Fachkräfte erhöht die Bereitschaft vieler Unternehmen, in attraktive Zusatzleistungen zu investieren und wirkt damit klar als Treiber: Viele Firmen setzen die bKV gezielt als attraktiven Zusatzbaustein im Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeitende ein und stärken damit gleichzeitig ihre Position im Employer Branding. bKV-Modelle sind in der Praxis bereits überwiegend vollständig arbeitgeberfinanziert, sodass weniger die Finanzierungsform als vielmehr die grundsätzliche Entscheidung für die bKV im Vordergrund steht.

Welche Argumente können Vermittler nennen, um Arbeitgeber zu dieser grundsätzlichen Entscheidung zu bewegen?

Schönteich: Eine bKV stärkt als Benefit die Arbeitgebermarke und lässt sich zugleich einfach und verständlich kommunizieren. Als Maklerpool unterstützen wir unsere Vermittler bei der optimalen Produkt- und Gesellschaftsauswahl sowie bei der vertrieblichen Umsetzung, sodass Makler ihre Kunden schnell und sicher zur Entscheidung führen können.

Wirkt sich die aktuelle Diskussion um die GKV-Reform auf den Vertrieb aus? Erwarten Sie im Zuge dieser Reform eine erhöhte Nachfrage für die bKV?

Schönteich: Die Diskussion über die GKV-Reform erhöht definitiv die Sensibilität für Versorgungslücken und rückt das Thema Gesundheitsversorgung insgesamt stärker in den Fokus. Die Bedeutung ergänzender Lösungen steigt und dadurch wird die bKV auch von Arbeitnehmerseite zunehmend als wertvolle Zusatzleistung wahrgenommen. Vor diesem Hintergrund ist eine steigende Nachfrage durchaus wahrscheinlich. Vor allem aber wird der Gesprächseinstieg für Vermittler deutlich einfacher und plausibler, da die bKV noch stärker als sinnvolle Ergänzung zur gesetzlichen Versorgung positioniert werden kann.

Wie begleitet die Fonds Finanz ihren Vertrieb bei diesem Prozess?

Schönteich: Wir begleiten unsere Vertriebspartner aktiv bei der Marktbearbeitung, unterstützen bei Ausschreibungen und stellen digitale Lösungen bereit, die Transparenz im Firmenkundengeschäft schaffen und eine strukturierte Bestandsbetreuung ermöglichen, darunter zum Beispiel auch KI-gestützte Tools wie unseren Maklerverwaltungsagenten PWX.

Das Interview führte Cash.-Autorin Silvia Fischer