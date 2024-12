EXTRA Fondpolicen: Die Macht der Börsen

Mit privater Altersvorsorge gegen Altersarmut? Dass die Erkenntnis inzwischen hierzulande angekommen ist, zeigt eine große Umfrage der Swiss Life unter 4.000 Bundesbürgern. So sagten dort immerhin 72 Prozent der Befragten, dass es neben der gesetzlichen Rente private Sparanstrengungen für ein auskömmliches Leben im Ruhestand braucht.

Doch ist das mit dem Bewusstsein immer so eine Sache: denn immerhin 44 Prozent der jungen Erwachsenen zwischen 18 und 30, also die so genannte „Gen Z“, haben noch nicht mit der Altersvorsorge begonnen. Was hindert junge Erwachsene daran? Fast die Hälfte derjenigen, die für das Alter noch nicht vorsorgen, fehlt vor allem das Geld. Für jeden vierten liegt es aber auch an der Komplexität des Themas; und jeder Fünfte hat schlicht keine Zeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Spannend ist der Wunsch der jungen Generation, mehr über die komplexe Welt der Finanzen und Vorsorge zu erfahren, also Finanzwissen aufzubauen. Zwar liefern heutzutage Internet und Social Media viele Infos. Aber das allein scheint wohl nicht zu reichen. So zeigte die Studie, dass sich immerhin 25 Prozent mehr Hintergrundinformationen zum Thema in der Schule wünschen, 14 Prozent wären froh, wenn ihre Eltern mit ihnen mehr über Finanzen und Altersvorsorge diskutieren würden. Besonders die Themen Aktien und ETFs, aber auch Produkte zur Altersvorsorge und Sparen allgemein sowie Kryptowährungen wie Bitcoin stoßen auf großes Interesse bei den unter-31-Jährigen.

Die Botschaft der „Gen Z“ ist eindeutig und dürfte sich an Politik wie Verbände gleichermaßen richten. Weil die Altersvorsorgewelt von heute deutlich vielschichtiger ist, als vor 30 Jahren. Früher war die Absicherung mit der Lebensversicherung selbstverständlich. Heute konkurrieren fondsbasierte Altersvorsorgelösungen mit festverzinslichen Wertpapieren, Aktien, Kryptowährungen, Investmentfonds und Zertifikaten.

Die junge Generation hat die Macht und Vielfalt der Börsen erkannt. Nun liegt es an den Beraterinnen und Beratern, die Bereitschaft zur Altersvorsorge in die richtigen Bahnen zu lenken.

Dieser Artikel ist Teil des EXTRA Fondspolicen. Alle Artikel des EXTRA finden Sie hier.