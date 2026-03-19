Ferienwohnung gebucht – und dann Ärger? Worauf Reisende achten sollten

Die Buchungssaison für den Sommerurlaub läuft auf Hochtouren, viele Reisende zieht es in europäische Nachbarländer. Ferienwohnungen erscheinen dabei oft als unkomplizierte Lösung. Doch beim Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland melden sich regelmäßig Verbraucher mit Problemen rund um Buchung, Aufenthalt und Abreise.

Bereits nach der Buchung können Unstimmigkeiten auftreten. Plötzlich fordern Vermieter höhere Anzahlungen, zusätzliche Gebühren oder eine Kaution. Ob solche Forderungen zulässig sind, hängt maßgeblich vom ursprünglichen Vertrag ab. Reisende sollten daher genau prüfen, ob entsprechende Kosten vereinbart wurden, bevor sie zahlen.

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Zahlungen außerhalb der Buchungsplattform erfolgen sollen. Zwar lassen sich so mitunter Gebühren sparen, gleichzeitig entfällt aber häufig der Schutz durch die Plattform. Kommt es zu Problemen, sind Ansprüche dann schwerer durchzusetzen.

Nicht selten zeigen sich Schwierigkeiten erst vor Ort. Die Unterkunft entspricht nicht der Beschreibung, ist schlechter ausgestattet oder weist Mängel auf. In Einzelfällen stehen Reisende sogar vor verschlossenen Türen, etwa wegen fehlerhafter Angaben zur Anreise oder zum Zugang.

Trotz verständlichen Ärgers sollten Betroffene nicht vorschnell abreisen. Zunächst ist es wichtig, den Vermieter und gegebenenfalls die Plattform umgehend schriftlich über die Mängel zu informieren. Fotos und Videos helfen, den Zustand zu dokumentieren und später Ansprüche zu belegen.

Zugleich muss dem Vermieter die Möglichkeit gegeben werden, die Probleme zu beheben. Erfolgt eine eigenmächtige Abreise ohne Abstimmung, kann dies dazu führen, dass Reisende auf ihren Kosten sitzen bleiben.

Streit um Kaution und Zuständigkeiten klären

Nach der Abreise kommt es häufig zu Konflikten um die Rückzahlung der Kaution. Vermieter behalten Beträge ein und verweisen auf angebliche Schäden. Grundsätzlich ist eine Kaution zulässig, sie darf jedoch nur für tatsächlich verursachte Schäden oder vereinbarte Kosten verwendet werden.

Entscheidend ist eine nachvollziehbare Begründung. Ohne eigene Dokumentation des Zustands der Unterkunft bei An- und Abreise fällt es Reisenden schwer, unberechtigte Forderungen anzufechten. Fotos sowie festgehaltene Zählerstände für Strom, Gas und Wasser können hier eine wichtige Rolle spielen.

Rechtlich gilt in der Regel das Recht des Landes, in dem sich die Unterkunft befindet. Buchungsplattformen fungieren meist nur als Vermittler und sind nicht automatisch für Streitfälle verantwortlich. Das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland unterstützt Verbraucher bei Konflikten mit gewerblichen Anbietern innerhalb der Europäischen Union, nicht jedoch bei rein privaten Vermietungen.