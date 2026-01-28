Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Finanzaufsicht warnt vor irreführenden Anlagetipps von Finfluencern

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Mark Branson
Foto: Bafin
Mark Branson, Präsident der Bafin

Die Finanzaufsicht Bafin rückt Finfluencer stärker in den Fokus. Gerade junge Anlegerinnen und Anleger orientieren sich an Social Media – nicht immer mit gutem Ausgang.

Die Finanzaufsicht Bafin will Privatleute besser vor irreführenden Anlagetipps sogenannter Finfluencer schützen. „Auch Finfluencer müssen mit uns rechnen“, sagte der Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Mark Branson, in Frankfurt. „Wir beaufsichtigen sie nicht direkt. Sie können jedoch unter aufsichtsrechtliche Vorgaben fallen, wenn sie Anlagebetrug begehen oder Empfehlungen für Anlagen aussprechen.“

Umfragen zufolge sehen gerade jüngere Menschen Finfluencer, die sich auf Social-Media-Kanälen wie YouTube, Instagram und Tiktok über Finanzthemen auslassen, als wichtige Informationsquelle. „Manche Finfluencer informieren fundiert und seriös. Aber es gibt auch Scharlatane und Menschen mit fragwürdigen Motiven“, sagte Branson. Verlockende Angebote und leere Versprechen seien „besonders oft im Kryptobereich zu finden“.

Die Kurse von Kryptowerten wie Bitcoin und Ether schwanken stark, Kritiker warnen regelmäßig vor Spekulationsblasen. „Kryptowerte sind auch bei Kleinanlegerinnen und -anlegern sehr beliebt. Wenige Klicks und das Geld ist investiert. In einen Kryptowert, den man manchmal kaum versteht. Getrieben von dem Gefühl, etwas zu verpassen, wenn man nicht dabei ist“, führte Branson aus.

„Ich will niemandem verbieten, ins Kasino zu gehen. Aber man sollte genau wissen, was man tut, wenn man sich an den Spieltisch setzt“, betonte der Bafin-Präsident. Wer in Bitcoin und Co. investiert, bleibt in der Regel anonym. Branson sieht auch das kritisch: „Um es klar zu sagen: Der wachsende Krypto-Markt ist ein Einfallstor für Finanzkriminalität.“ (dpa-AFX)

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/finanzaufsicht-warnt-vor-irrefuehrenden-anlagetipps-von-finfluencern-710695/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.