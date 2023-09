Flexibel & renditestark: Die Zukunft der Altersvorsorge

Mehr Rente fürs gleiche Geld

Wer in Rente geht, hat in der Regel noch viele Pläne – zum Beispiel Reisen, Renovieren oder in eine altersgerechte Immobilie investieren. So individuell, wie die Pläne Ihrer Kund:innen für den Ruhestand aussehen, so flexibel sollte die Altersvorsorge gerade auch im Rentenbezug sein.

AXA hat darauf eine Antwort: die Rentenphase Performance. Diese ermöglicht es Kund:innen, kurz vor Beginn der Auszahlungen festzulegen, wie und wie lange diese ausgezahlt werden sollen: Als Rente, als Kapitalauszahlung oder als Kombination aus beidem.

Selbst nach Beginn der Rentenzahlungen sind Zuzahlungen, Entnahmen, Erhöhung oder Reduzierung der Rente flexibel möglich.

Was die Rentenphase Performance besonders attraktiv macht: Während des Rentenbezugs wird dasVertragsvermögen weiter an einem Index beteiligt. So profitieren Kund:innen auch nach der Ansparphase von den Chancen des Kapitalmarkts.

Mit Diversifikation zur positiven Rendite

Wer die Ansparphase gewinnbringend gestalten möchte, kommt am Kapitalmarkt nicht vorbei. Die Angst vor Verlusten, sollte dabei nicht von einem Investment abhalten. Denn die Erfahrung zeigt: Bereits ab einem Anlagehorizont von 15 Jahren hatten Aktien in der Vergangenheit immer eine positive Rendite.

Hier zeigt sich, wie wichtig das Zusammenspiel von Anlagedauer, Diversifikation und Anlagenmanagement ist.

Als erfahrener und großer Kapitalanleger und Investmentverwalter setzt AXA mit Architas und AXA Investment Managers insbesondere auf eigene speziell auf Altersvorsorge ausgerichtete Portfolios. Diese werden für die Kund:innen so kombiniert, dass sie perfekt zu den individuellen Risikoprofilen und persönlichen Anlagepräferenzen passen – hier fokussiert AXA sich besonders auf zukunftsgerichtete Themenfonds.

Portfolio mit Zukunft: Heute in morgen investieren

Eine der größten Herausforderungen unserer Zeit: unseren Planeten für nachfolgende Generationen erhalten. AXA nimmt sich dieser Aufgabe an und bündelt bspw. im Portfolio Zukunft globale Wachstumstrends. Dazu zählen insbesondere Umweltschutz und Nachhaltigkeit, aber auch Digitalisierung, KI und Robotik. So investieren Kund:innen in die eigene Vorsorge und in eine nachhaltige Zukunft für alle.

Jetzt investieren – weil jeder Tag zählt

Für die perfekte Altersvorsorge gilt: Frühzeitig investieren lohnt sich. Wer dabei zusätzlich auf jahrelange Expertise, attraktive Renditen und Flexibilität setzen möchte, hat mit AXA den richtigen Partner an der Seite.

Hier erfahren Sie mehr zur Rentenphase Performance von AXA.