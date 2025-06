Fokus Innovation und globale Nebenwerte: Mediolanum startet zwei Multi‑Manager‑Fonds

Bei beiden Produkten handelt es sich um globale Aktienfonds, die aktiv nach dem Multi-Manager-Prinzip verwaltet werden. Die Strategien richten sich an Privatanleger und werden von unabhängigen Finanzberatern vertrieben, die von Berater-Pools unterstützt werden.

World Innovative Leaders: Innovation verbessert Prozesse und schafft Mehrwert für Aktionäre

Der Mediolanum Best Brands World Innovative Leaders Fund ist ein globaler Aktienfonds. Das Anlageuniversum umfasst sowohl Industrie- als auch Schwellenländer, und der Fonds ist zudem über alle Unternehmensbereiche und Sektoren hinweg diversifiziert. Im Mittelpunkt stehen dabei Unternehmen, die in Innovationen investieren, um so ihren Wert, ihre Produktivität und ihre Gewinnspannen zu erhöhen. Als Artikel 8 Fonds gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation) investiert der Mediolanum Best Brands World Innovative Leaders außerdem ausschließlich in Firmen mit einem guten Bewusstsein für Nachhaltigkeit – Player, die ihre Ressourcennutzung optimieren, ihr Produktions- und Vertriebsmanagement effizienter gestalten und die Arbeitsbedingungen verbessern.

Die Strategie soll Anlegern Zugang zu innovativen Unternehmen gewähren, die in einem sich wandelnden Umfeld langfristig erfolgreich sein können. Zwar bleibt auch in Zeiten größerer Unsicherheit und geringeren Wirtschaftswachstums die Höhe der Margen und Gewinne das entscheidende Kriterium für die Qualität eines Unternehmens. Neue geopolitische Trends verändern jedoch die Erfolgsfaktoren für Unternehmen: Die treibende Kraft für den Unternehmenserfolg wird in Zukunft Innovation sein – und die Art, wie Unternehmen sie zur Steigerung der Produktivität und zur nachhaltigen Wertschöpfung nutzen. Technologie und integrierte Ansätze sind in der Praxis wesentliche Instrumente und tragen dazu bei, Beschaffungs-, Produktions- und Distributionsprozesse zu optimieren und den Umgang mit Humankapital sowie die Unternehmensstrukturen zu verbessern.

Die Verwaltung des Fonds übernimmt zunächst Lazard. Der Asset Manager verfügt über mehr als 400 Anlageexperten und verwaltet ein weltweites Vermögen von über 225 Milliarden US-Dollar. Im Laufe der Zeit sollen weitere Vermögensverwalter dazukommen.

Global Small Cap Equity: Der Erfolg von Nebenwerten ist unabhängig von geopolitischen Veränderungen

Der Mediolanum Best Brands Global Small Cap Equity Fund ist ein globaler Aktienfonds, mit dem Investoren ihr Anlageuniversum um Nebenwerte erweitern und so das gesamte Spektrum der Investitionsmöglichkeiten innerhalb der globalen Industrieländer nutzen können.

Die Rahmenbedingungen für Nebenwerte ändern sich: Nach Jahren starker Globalisierung gestalten nun geopolitische Veränderungen die Wirtschaftslandschaft und den internationalen Handel neu. Unternehmen mit einer stärkeren Binnenausrichtung profitieren von dieser Entwicklung, da sie weniger empfindlich auf die neuen Gegebenheiten reagieren. Small Caps sind im Vergleich zu multinationalen Unternehmen hauptsächlich auf dem heimischen Markt tätig. Die makroökonomischen Veränderungen beeinflussen sie weniger stark, und sie können von den neuen Dynamiken sogar profitieren und ihr Wachstum beschleunigen. Außerdem sind Small Caps oft im Familienbesitz und zeichnen sich durch eine gute Unternehmenskultur aus. Zugleich sind sie dank ihrer Flexibilität oftmals auch sehr widerstandsfähig. Dazu gehört auch ihre Fähigkeit, Veränderungen mit Unternehmergeist und einem Gefühl der Zugehörigkeit zu begegnen.

Der Best Brands Global Small Cap Equity Fonds wird von Boutiquen verwaltet, die jeweils auf bestimmte Märkte spezialisiert sind. Dafür werden Manager in den USA, einem der aktivsten Märkte für Börsengänge, mit spezialisierten Managern aus dem Rest der entwickelten Welt kombiniert. So kann die Komplexität der einzelnen Marktsegmente bestmöglich abgedeckt werden. Die Manager identifizieren die besten Anlagechancen und investieren in Unternehmen, die langfristig einen überdurchschnittlichen Wert für die Anleger schaffen können.

Luca Matassino, Chief Business Officer bei Mediolanum, kommentiert: „Eines unserer Grundprinzipien bei Mediolanum ist, unseren Kunden die besten langfristigen Anlagemöglichkeiten zu bieten. Strukturelle Trends verändern die Art und Weise, wie Unternehmen Margen und Gewinne erwirtschaften und steigern. Das gilt vor allem bei großer Unsicherheit und einem geringen Wirtschaftswachstum. Um den Anlagebedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, diversifizieren wir unser Angebot mit zwei neuen Produkten. Mit ihnen können Anleger am Wachstum der produktivsten und am besten positionierten Unternehmen teilhaben.“