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Wechsel im Finanzressort von Hep global

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: lovelyday12 - stock.adobe.com
Symbolbild.

Bei Hep global kommt es zu einem Wechsel im Management: CFO Thomas Tschirf verlässt den Solarspezialisten Mitte Juni. CEO Christian Hamann übernimmt das Finanzressort zusätzlich – eine Aufgabe, die er bereits kennt.

Beim international tätigen Solarspezialisten Hep global gibt es eine Veränderung im Management. Thomas Tschirf, Chief Financial Officer des Hep global-Konzerns, wird das Unternehmen laut einer Unternehmensmitteilung Mitte Juni 2026 auf eigenen Wunsch verlassen.

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Die Verantwortung für das Finanzressort übernimmt mit sofortiger Wirkung Christian Hamann, Gründer und Chief Executive Officer des Unternehmens, zusätzlich zu seiner bisherigen Funktion. Der 55-Jährige hatte das Ressort bereits bis September 2020 geführt.

Tschirf war im September 2020 als CFO zu Hep global gekommen. In den vergangenen Jahren begleitete der 42-Jährige die Entwicklung und das Wachstum des Unternehmens im Finanzbereich.

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