Wechsel im Finanzressort von Hep global

Beim international tätigen Solarspezialisten Hep global gibt es eine Veränderung im Management. Thomas Tschirf, Chief Financial Officer des Hep global-Konzerns, wird das Unternehmen laut einer Unternehmensmitteilung Mitte Juni 2026 auf eigenen Wunsch verlassen.

Die Verantwortung für das Finanzressort übernimmt mit sofortiger Wirkung Christian Hamann, Gründer und Chief Executive Officer des Unternehmens, zusätzlich zu seiner bisherigen Funktion. Der 55-Jährige hatte das Ressort bereits bis September 2020 geführt.

Tschirf war im September 2020 als CFO zu Hep global gekommen. In den vergangenen Jahren begleitete der 42-Jährige die Entwicklung und das Wachstum des Unternehmens im Finanzbereich.