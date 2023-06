Fonds Finanz holt Gerhard Lippert

Lippert ist gelernter Versicherungskaufmann und war über viele Jahre als Vertriebsleiter für unterschiedliche Gesellschaften tätig. Vor seinem Wechsel zur Fonds Finanz war er 13 Jahre beim Maklerpool SDV beschäftigt, davon zehn Jahre als Vorstand Vertrieb.

„Die Neubesetzung von Gerhard Lippert als Senior Consultant ist für die Fonds Finanz ein absoluter Gewinn. Er verfügt über jahrelange Erfahrung in der Versicherungswirtschaft, insbesondere im Vertrieb, und ein immenses Fachwissen. Darüber hinaus ist er in der Branche bekannt und geschätzt. Es freut mich daher auch persönlich sehr, dass wir jemanden mit dieser wertvollen Expertise von uns überzeugen konnten“, erklärt Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz.

Lippert ist in seiner neuen Funktion im Gesamtvertrieb des Maklerpools rund um Bereichsleiter Christopher Quast angesiedelt. „Nachdem ich über viele Jahre die Entwicklung der Fonds Finanz beobachtet habe, war es für mich ein logischer Schritt, mich dem Münchner Maklerpool anzuschließen. Ich freue mich auf die neue Tätigkeit und darauf, als Fonds Finanz Senior Consultant wieder in den Austausch mit den Maklern zu gehen“, so Lippert.