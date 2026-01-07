Fünf Gründe, die zum Jahresbeginn für EM-Aktien sprechen

Mehrere strukturelle und zyklische Faktoren sprechen aus Sicht des Experten dafür, dass sich das Umfeld für Emerging Markets (EM) im Jahr 2026 deutlich verbessern könnte – sowohl absolut als auch im Vergleich zu den entwickelten Märkten. Donald nennt fünf Gründe, weshalb Investoren jetzt über einen Einstieg in EM-Aktien nachdenken sollten.

1. Rückenwind durch schwachen US-Dollar

Ein zentraler Faktor für Schwellenländer sei die Entwicklung des US-Dollars. Dieser habe gemessen am handelsgewichteten US-Dollar-Index (DXY) im Jahresverlauf 2025 deutlich nachgegeben und zum Jahresende spürbar unter seinen Mehrjahreshochs notiert. „Historisch betrachtet sind Phasen mit einem schwächeren US-Dollar häufig mit einer Outperformance von Schwellenländeraktien verbunden. Denn ein geringerer Dollar-Druck senkt Finanzierungskosten, stabilisiert Kapitalströme und verschafft den EM-Notenbanken zusätzlichen geldpolitischen Spielraum“, erklärt Donald.

2. Überdurchschnittliches Gewinnwachstum in Sicht

Auch fundamental spreche vieles für die Schwellenländer. Für 2026 werde für den MSCI Emerging Markets Index ein Gewinnwachstum von rund 15 Prozent erwartet, während die Prognosen für die USA im untersten zweistelligen Bereich und für Europa teilweise deutlich darunter angesiedelt sind. Besonders dynamisch dürften sich Asien sowie einige Länder Lateinamerikas entwickeln. In der CEEMEA-Region, also Zentral- und Osteuropa, der Nahe Osten und Afrika,könnte sich das Gewinnwachstum nach einer schwächeren Phase ebenfalls deutlich beschleunigen. „Insgesamt sehen wir in den Emerging Markets mehr Spielraum für positive Gewinnüberraschungen als in vielen entwickelten Märkten“, so Donald.

3. Historisch günstige Bewertungen

Trotz dieses Wachstumsausblicks seien die Bewertungen von Schwellenländeraktien niedrig: EM-Aktien würden aktuell mit einem Abschlag von rund 40 Prozent gegenüber US-Aktien gehandelt. „Der langfristige Durchschnitt liegt bei etwa 30 Prozent – der aktuelle Abschlag ist damit mehr als eine Standardabweichung größer als im historischen Mittel“, sagt Donald.

Auch absolut betrachtet seien die Bewertungen attraktiv: Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis des MSCI Emerging Market Index liege im niedrigen zweistelligen Bereich und damit deutlich unter dem des S&P 500. „Gleichzeitig sehen wir, dass sich zentrale Qualitätskennzahlen bei EM-Unternehmen verbessern: Die Eigenkapitalrenditen steigen, während freie Cashflows und Dividendenrenditen in vielen EM-Märkten über denen der entwickelten Märkte liegen“, hält der Experte fest.

4. Produktivitätsgewinne und struktureller Wandel

Donald hebt zudem einen wesentlichen Unterschied zu früheren EM-Zyklen hervor, und zwar die Zusammensetzung der Märkte: „Viele Schwellenländermärkte haben einen strukturellen Wandel durchlaufen“, sagt Donald. „Der Anteil von Technologie-, Internet- und Halbleiterunternehmen hat sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt. Insbesondere in Asien sind diese Branchen wesentliche Wachstumstreiber geworden.“

Heute würden rund 47 Prozent der Marktkapitalisierung des MSCI Emerging Markets Index auf technologiegetriebene Sektoren entfallen – ein Wert, der nur noch knapp unter dem US-Niveau liege (53 Prozent) und deutlich über dem Europas (11 Prozent). „Besonders auffällig ist dabei die Bewertung: Halbleiter- und Softwareunternehmen aus den Schwellenländern werden mit 30 bis 50 Prozent niedrigeren Bewertungen gehandelt als vergleichbare US-Unternehmen, obwohl das erwartete Gewinnwachstum in vielen Fällen ähnlich hoch ist“, so Donald. „Anleger zahlen in den USA also einen Aufpreis für eine solche Sektorexponierung, die in den Schwellenländern deutlich günstiger zu haben ist.“

5. Verbesserter Ausblick für China

Mit rund 31 Prozent Gewicht im MSCI Emerging Markets Index habe die Entwicklung chinesischer Aktien erheblichen Einfluss auf die Performance von EM-Aktien insgesamt. Die gute Nachricht: „Nach mehreren schwierigen Jahren haben chinesische Aktien im Jahr 2025 wieder deutlich an Boden gewonnen. Der MSCI China Index verzeichnete über das Gesamtjahr eine kräftige zweistellige Wertentwicklung, gestützt durch politische Stabilisierungsmaßnahmen und eine verbesserte Stimmung der Investoren“, sagt Donald.

Die chinesische Regierung signalisiere auch weiterhin ihre Bereitschaft, Wachstum und Stabilität zu unterstützen – unter anderem durch fiskalische Impulse, Maßnahmen zur Stärkung der Binnenkonjunktur und gezielte Förderung strategischer Branchen. „Das ist wichtig, denn die Erfahrung aus den Jahren 2016 bis 2020 zeigt, dass politische Unterstützung wesentlich dazu beitragen kann, auch in einem schwierigen globalen Umfeld eine Outperformance zu ermöglichen“, erklärt Donald.

Risiken bleiben – aber sie sind eingepreist

Natürlich seien Investitionen in Schwellenländer auch mit Risiken verbunden. „Geopolitische Spannungen, protektionistische Tendenzen und handelspolitische Unsicherheiten bleiben auch im neuen Jahr relevante Einflussfaktoren“, betont der Portfoliomanager. „Allerdings sind viele dieser Risiken bekannt und aus unserer Sicht bereits weitgehend in den Bewertungen reflektiert. Entscheidend ist, dass sich die fundamentalen Rahmenbedingungen verbessern und die Ertragskraft der Unternehmen steigt.“

Fazit

Donald resümiert: „Für 2026 sehen wir bei Schwellenländeraktien eine seltene Kombination aus attraktiven Bewertungen, einem schwächeren US-Dollar, strukturellem Wandel hin zu Zukunftstechnologien und überdurchschnittlichen Erwartungen beim Gewinnwachstum. Damit sind die Weichen gestellt für eine positive Entwicklung der Assetklasse in diesem Jahr und darüber hinaus. Für langfristig orientierte Anleger bietet sich aus unserer Sicht jetzt eine attraktive Gelegenheit, sich frühzeitig zu positionieren.“