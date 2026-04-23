Warum 99 Prozent der Anleger Bitcoin falsch kaufen

Kurse explodieren, Medien berichten im Stundentakt, plötzlich will jeder dabei sein: Viele Privatanleger steigen genau dann in Bitcoin ein, wenn die Euphorie am größten ist, getrieben von FOMO, der Angst, etwas zu verpassen. Statt auf bewährte Strategien setzen sie dabei aber meist nur auf ihr Bauchgefühl, statt auf einschlägige Daten nur auf hochtrabende Schlagzeilen. Doch warum wiederholen sich diese Fehler immer wieder? Und noch wichtiger: Wie geht es besser?

Kurse steigen, Nachrichten überschlagen sich, jeder hat das Gefühl, etwas zu verpassen: Für viele Privatanleger ist genau das der Moment, in dem sie Bitcoin kaufen. Nicht weil ein Plan es vorschreibt, nicht weil Daten es nahelegen, sondern weil die Masse es tut und die Angst, den nächsten großen Anstieg zu verpassen, jede rationale Überlegung überwältigt. Was folgt, ist ein Muster, das sich mit erschreckender Regelmäßigkeit wiederholt: Einstieg in überhitzten Marktphasen, kein definierter Ausstieg und am Ende Verluste, die sich nicht mit dem Markt, sondern mit dem eigenen Verhalten erklären lassen. Denn wer ohne Plan investiert, trifft Entscheidungen auf Basis kurzfristiger Emotionen – und das zu Zeitpunkten, die sich zwar richtig anfühlen, es aber selten sind. „Nicht Bitcoin ist das Problem für die meisten Anleger. Es ist die fehlende Strategie, die zu emotionalem Kauf- und Verkaufsverhalten führt und am Ende echten finanziellen Schaden anrichtet“, erklärt Florian Sondershausen von der Haag Sondershausen Consulting GmbH.

„Der einzig zielführende Weg ist daher ein strukturierter Investmentansatz mit definierten Kaufzonen, schrittweisem Aufbau von Positionen und einer klaren Exit-Strategie. Nur so lässt sich langfristig erfolgreich investieren“, ergänzt er. Genau hier setzen Florian Sondershausen und Mitgründer Christian Haag an: Gemeinsam haben sie die Haag Sondershausen Consulting GmbH aufgebaut – ein Unternehmen mit über 35 Mitarbeitern, das sich auf die Vermittlung strukturierter Handels- und Investmentansätze im Bereich Kryptowährungen und Börsenhandel spezialisiert hat. Dabei basiert ihr Konzept auf klar definierten Regeln, konsequentem Risikomanagement und datenbasierten Entscheidungen. Ziel ist es, emotionale Fehlentscheidungen systematisch zu vermeiden und Investoren sowie Angestellten dabei zu helfen, nachhaltige Einkommensstrategien im Trading schrittweise aufzubauen. Was Anleger konkret wissen und tun müssen, um Bitcoin richtig zu kaufen, verrät Florian Sondershausen hier.

Der Marktzyklus: Was wirklich hinter den Kursbewegungen steckt

Bitcoin folgt keinem zufälligen Muster. Der Markt bewegt sich in wiederkehrenden Zyklen, die von Angebot, Nachfrage und Marktstimmung geprägt werden. Wer diese Phasen kennt, versteht, warum so viele Anleger systematisch zum falschen Zeitpunkt handeln. Der Zyklus beginnt mit der Akkumulationsphase, auch Bodenphase genannt, einer Phase, in der die Kurse niedrig sind und das öffentliche Interesse gering ist: Hier kaufen erfahrene, strategisch denkende Investoren Bitcoin, während die allgemeine Stimmung pessimistisch ist und die breite Masse kaum Interesse zeigt. Es folgt die frühe Aufschwungphase, in der der Preis langsam steigt und die Aufmerksamkeit zunimmt, ohne dass bereits Euphorie herrscht.

Erst dann kommt die Euphoriephase, der sogenannte Blow-off-Top: Genau hier steigen die meisten unerfahrenen Anleger ein, häufig getrieben von FOMO, also der Angst, den vermeintlich letzten großen Anstieg zu verpassen, obwohl die Bewertungen bereits auf einem gefährlich hohen Niveau liegen. Erfahrene Investoren hingegen realisieren in dieser Phase bereits schrittweise Gewinne. Was folgt, ist die Korrekturphase: starke Kursrückgänge, Panikverkäufe, enorme Verluste. Anschließend beruhigt sich der Markt in der Stabilisierungsphase, langfristig orientierte Anleger beginnen erneut zu akkumulieren und der Zyklus beginnt von vorn. „Wer den Marktzyklus nicht kennt, wird ihn immer wieder auf die falsche Art erleben – als Einsteiger in Euphorie und als Verkäufer in Panik“, so Florian Sondershausen von der Haag Sondershausen Consulting GmbH.

Wer sich nur auf Medienberichte oder die eigene Intuition verlässt, trifft Entscheidungen auf Basis von Stimmungen, nicht von Fakten. Erfahrene Anleger arbeiten deshalb mit konkreten Marktdaten und Indikatoren, die eine objektive Einordnung der aktuellen Marktphase ermöglichen. Statt sich auf einzelne komplexe Kennzahlen zu verlassen, kommen dabei häufig speziell entwickelte Indikatoren zum Einsatz, die mehrere relevante Marktdaten miteinander kombinieren. Auch Florian Sondershausen und sein Team nutzen einen eigenen Indikator, der quantitative Werte aus dem Markt visuell aufbereitet und klare Zielzonen für Ein- und Ausstiege ableitet. Dabei werden unter anderem Über- und Unterbewertungen sowie Kapitalflüsse im Markt berücksichtigt. Währenddessen erfasst der „Fear & Greed Index“, zu Deutsch Angst-und-Gier-Index, anhand von Volatilität, Marktvolumen und Social-Media-Daten, ob Angst oder Gier den Markt dominieren.

Funding Rates aus dem Derivatemarkt wiederum zeigen, ob mehr Marktteilnehmer auf steigende oder fallende Kurse setzen, und liefern damit Rückschlüsse auf die vorherrschende Marktstimmung. Entscheidend ist dabei nicht ein einzelner Indikator, sondern die Kombination: Erst wer mehrere Datenpunkte zusammenführt, kann Marktübertreibungen, Überhitzung oder Unterbewertung zuverlässig erkennen. „Anleger, die datenbasierte Entscheidungen treffen, reduzieren das Risiko emotionaler Fehlentscheidungen erheblich und erhöhen gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit, günstige Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkte zu wählen“, betont Florian Sondershausen von der Haag Sondershausen Consulting GmbH.

Strukturiert investieren: Kaufzonen, Sparpläne und klare Exit-Strategien

Neben grundlegendem Wissen ist allerdings auch ein durchdachter Plan nötig, der auch in turbulenten Marktphasen tragfähig bleibt. Ein strukturierter Investmentansatz beginnt dabei mit klar definierten Kaufzonen: Statt auf einen Schlag große Summen zu investieren, werden Positionen schrittweise über einen längeren Zeitraum aufgebaut. Das Sparplanmodell ist in diesem Kontext ein bewährtes und besonders anfängerfreundliches Instrument: Durch regelmäßige Käufe in festgelegten Intervallen entsteht ein Durchschnittspreis, der deutlich weniger von kurzfristigen Kursschwankungen abhängt. Gleichzeitig erfordert ein strukturierter Ansatz Geduld. Wer sich mit dem Markt beschäftigt, sollte nicht sofort investieren, sondern mögliche Einstiege oft Wochen oder Monate im Voraus planen und gezielt vorbereiten. Ergänzt wird dieser Ansatz durch eine ebenso klar definierte Exit-Strategie: Wer im Voraus festlegt, bei welchen Kursniveaus Gewinne schrittweise realisiert werden, handelt auch in der Euphoriephase rational, statt aus Gier zu lange zu warten oder aus Angst zu früh zu verkaufen.

Automatisierte Orders können dabei helfen, diese Entscheidungen vom emotionalen Moment zu entkoppeln und konsequent umzusetzen. Für Anleger, die über das reine Halten hinausgehen möchten, bieten sich zusätzlich aktive Handelsansätze an – etwa mit geringen Hebeln, klar definierten Einstiegs- und Ausstiegszonen und vorab festgelegten Handelsplänen. Hebeltrading bezeichnet dabei eine Handelsform, bei der mit geliehenem Kapital gearbeitet wird, um größere Positionen einzugehen. „Ein langfristiger Investmentansatz kombiniert kontinuierliche Investitionen, strategische Käufe in Korrekturphasen und gezielte Gewinnmitnahmen. Nur so entsteht nachhaltiger Vermögensaufbau“, fasst Florian Sondershausen zusammen.

Bitcoin als hartes Asset: Warum die Grundlage stimmt – und warum das allein nicht reicht

Wer langfristig in Bitcoin investiert, hat strukturelle Argumente auf seiner Seite. Bitcoin ist auf maximal 21 Millionen Einheiten begrenzt – eine Knappheit, die langfristig wertsteigernd wirkt und Bitcoin fundamental von klassischem Fiatgeld unterscheidet. Während der Euro und andere Währungen unbegrenzt vermehrbar sind und durch Inflation, also den schleichenden Wertverlust von Geld, an Kaufkraft verlieren, funktioniert Bitcoin als dezentrales Asset, das unabhängig von staatlicher Kontrolle oder Banken operiert: Kein Staat, keine Bank kann Transaktionen kontrollieren oder Vermögenswerte einfrieren.

Hinzu kommt ein makroökonomischer Rückenwind: Sinkende Zinsen und steigende Liquidität im Markt lenken zunehmend Kapital in alternative Anlagen wie Bitcoin, da Anleger nach wertstabilen Assets suchen. Auch große institutionelle Investoren wie Staaten, Banken oder Fonds engagieren sich verstärkt in Bitcoin, was die Nachfrage langfristig stützt. Doch all diese Argumente entfalten ihre Wirkung nur dann vollständig, wenn der Einstieg zur richtigen Zeit und mit der richtigen Strategie erfolgt. Die beste Grundlage nützt wenig, wenn der Kauf in der Euphoriephase und der Verkauf in der Panik stattfindet.