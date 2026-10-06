Germanbroker.net beruft Simon Farr zum IT-Vorstand

Die Germanbroker.net AG erweitert ihren Vorstand auf drei Mitglieder: Simon Farr wird neuer IT-Vorstand des Maklerverbunds. Mit dem neuen Vorstandsressort will das Unternehmen seine technologische Weiterentwicklung vorantreiben.

Farr verfügt den Angaben zufolge über langjährige Erfahrung an der Schnittstelle von Technologie, Versicherungswirtschaft und Finanzdienstleistung. Seine berufliche Laufbahn begann der studierte Informatiker in der Softwareentwicklung.

Als CTO und späterer Geschäftsführer der BCA-Tochter Asuro verantwortete Farr langjährig den Aufbau und die Entwicklung digitaler Plattform-, Daten- und Prozesslösungen. Vor seiner Berufung in den Vorstand von Germanbroker war Farr Bereichsleiter IT & Daten der BCA AG.

Germanbroker.net setze damit zugleich die Weiterentwicklung seiner Führungsstruktur nach dem Zusammenschluss mit der Charta Börse für Versicherungen fort. Der Maklerverbund hatte zuletzt die Bündelung der Kompetenzen beider Häuser als Grundlage für den Ausbau seiner Dienstleistungen und die Stärkung unabhängiger Versicherungsmakler hervorgehoben.