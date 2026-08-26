Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Zwei Maklerpools, ein Unternehmen: Charta und Germanbroker.net-Fusion ist offiziell

Google Cash. bei Google als bevorzugte Quelle markieren
Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Vorstände von Charta und Germanbroker
Foto: germanBroker.net AG
Charta-Vorstand Ulrich Neumann (links) und Hartmut Goebel, Vorstand der Germanbroker.net.

Mit der Eintragung ins Handelsregister ist die Verschmelzung von Charta Börse für Versicherungen und germanBroker.net rechtlich wirksam. Das fusionierte Unternehmen firmiert künftig unter dem Namen GermanBroker.net AG

Die Verschmelzung der Charta Börse für Versicherungen AG auf die Germanbroker.net AG (gBnet) ist vollzogen. Mit der Eintragung ins Handelsregister am 25. August 2026 ist der Zusammenschluss der beiden maklereigenen Organisationen rechtlich wirksam. Das fusionierte Unternehmen tritt ab sofort unter dem Namen Germanbroker.net AG auf.

Das könnte Sie auch interessieren:

Bereits Ende Juni hatten die Hauptversammlungen beider Unternehmen dem Vorhaben mit großer Mehrheit zugestimmt. Die Handelsregistereintragung markiert nun den letzten formalen Schritt des Prozesses. Den gemeinsamen Vorstand bilden künftig Hartmut Goebel und Ulrich Neumann.

„Mit der Eintragung ins Handelsregister beginnt nun auch offiziell unsere gemeinsame Zukunft. Wir freuen uns darauf, die Stärken beider Häuser zusammenzuführen und gemeinsam neue Entwicklungsmöglichkeiten zu nutzen“, sagt Goebel.

Was Makler vom Zusammenschluss erwarten können

Für die angeschlossenen Partner beider Häuser ergeben sich laut Neumann konkrete Erweiterungen des Angebots: „Allen Charta-Partnern eröffnet sich die gBnet-Welt mit umfangreichen Services und Assekuradeur-Dienstleistungen. Zugleich erhalten alle gBnet-Partner Zugang zur Konzeptwelt der Charta. Gemeinsam setzen wir neue Impulse bei der Digitalisierung. Gleichzeitig bleibt das erhalten, was uns seit jeher wichtig ist – persönliche Nähe, Verlässlichkeit und die konsequente Ausrichtung an den Bedürfnissen unabhängiger Makler.“

Ein erster gemeinsamer öffentlicher Auftritt ist für den 6. und 7. Oktober 2026 geplant. Bei der M1-Convention in der Stadthalle Hagen wollen gBnet und Charta gemeinsam mit ihren Partnern den Start in die neue Unternehmensphase begehen.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/zwei-maklerpools-ein-unternehmen-charta-und-germanbroker-net-fusion-ist-offiziell-724616/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.