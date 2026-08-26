Zwei Maklerpools, ein Unternehmen: Charta und Germanbroker.net-Fusion ist offiziell

Mit der Eintragung ins Handelsregister ist die Verschmelzung von Charta Börse für Versicherungen und germanBroker.net rechtlich wirksam. Das fusionierte Unternehmen firmiert künftig unter dem Namen GermanBroker.net AG

Die Verschmelzung der Charta Börse für Versicherungen AG auf die Germanbroker.net AG (gBnet) ist vollzogen. Mit der Eintragung ins Handelsregister am 25. August 2026 ist der Zusammenschluss der beiden maklereigenen Organisationen rechtlich wirksam. Das fusionierte Unternehmen tritt ab sofort unter dem Namen Germanbroker.net AG auf.

Bereits Ende Juni hatten die Hauptversammlungen beider Unternehmen dem Vorhaben mit großer Mehrheit zugestimmt. Die Handelsregistereintragung markiert nun den letzten formalen Schritt des Prozesses. Den gemeinsamen Vorstand bilden künftig Hartmut Goebel und Ulrich Neumann.

„Mit der Eintragung ins Handelsregister beginnt nun auch offiziell unsere gemeinsame Zukunft. Wir freuen uns darauf, die Stärken beider Häuser zusammenzuführen und gemeinsam neue Entwicklungsmöglichkeiten zu nutzen“, sagt Goebel.

Was Makler vom Zusammenschluss erwarten können

Für die angeschlossenen Partner beider Häuser ergeben sich laut Neumann konkrete Erweiterungen des Angebots: „Allen Charta-Partnern eröffnet sich die gBnet-Welt mit umfangreichen Services und Assekuradeur-Dienstleistungen. Zugleich erhalten alle gBnet-Partner Zugang zur Konzeptwelt der Charta. Gemeinsam setzen wir neue Impulse bei der Digitalisierung. Gleichzeitig bleibt das erhalten, was uns seit jeher wichtig ist – persönliche Nähe, Verlässlichkeit und die konsequente Ausrichtung an den Bedürfnissen unabhängiger Makler.“

Ein erster gemeinsamer öffentlicher Auftritt ist für den 6. und 7. Oktober 2026 geplant. Bei der M1-Convention in der Stadthalle Hagen wollen gBnet und Charta gemeinsam mit ihren Partnern den Start in die neue Unternehmensphase begehen.