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Apella beruft zwei neue Vorstände aus den eigenen Reihen

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Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Apella / Reiko Zunk
Apella Vorstand v.l.n.r. Torsten Buse, Stev Klapschuweit, Guntram Schloß, Harry Kreis.

Die Apella AG erweitert ihren Vorstand um Stev Klapschuweit und Torsten Buse. Damit bereitet der Maklerpool frühzeitig die Nachfolge von Harry Kreis vor, der voraussichtlich Ende 2027 ausscheidet.

Die Apella AG erweitert ihren Vorstand um Stev Klapschuweit und Torsten Buse. Wie das Unternehmen mitteilt, hat der Aufsichtsrat beide Führungskräfte in das Gremium berufen. Dem Vorstand gehören künftig Guntram Schloß, Harry Kreis, Stev Klapschuweit und Torsten Buse an.

Mit der Erweiterung bereitet der Maklerpool nach eigenen Angaben einen schrittweisen Übergang in der Unternehmensführung vor. Hintergrund ist das voraussichtliche Ausscheiden von Harry Kreis zum Ende des Jahres 2027. Bis dahin sollen Verantwortlichkeiten sukzessive übergeben werden.

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„Nachfolge ist für uns kein kurzfristiges Ereignis, sondern ein langfristiger Prozess. Mit der Erweiterung des Vorstandes schaffen wir frühzeitig die Voraussetzungen für einen nahtlosen Übergang und sichern die erfolgreiche Entwicklung der Apella AG auch über die kommenden Jahre hinaus“, erklärt der Aufsichtsrat der Apella AG der Mitteilung zufolge.

Zwei Führungskräfte aus den eigenen Reihen

Klapschuweit und Buse sind bereits seit mehreren Jahren für die Unternehmensgruppe tätig. Klapschuweit war bislang Direktor Vertrieb der Apella AG und verantwortet die vertriebliche Ausrichtung. Nach Angaben des Unternehmens verfügt er durch seine bisherige Tätigkeit über Kenntnisse der Unternehmensstrukturen und der Anforderungen der angeschlossenen Maklerinnen und Makler.

Buse ist Geschäftsführer der KeyVance GmbH, einer Tochtergesellschaft der Apella AG. Dort begleitet er die Weiterentwicklung digitaler Prozesse und Servicelösungen innerhalb der Unternehmensgruppe. Diese Aufgaben und seine bisherige Erfahrung bringt er künftig zusätzlich auf Vorstandsebene ein.

Die Apella AG mit Hauptsitz in Neubrandenburg wurde 1993 gegründet. Gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften unterstützt das Unternehmen nach eigenen Angaben mehrere Tausend unabhängige Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmakler sowie Finanzdienstleister in den Bereichen Versicherung, Investment, Finanzierung und Digitalisierung.

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