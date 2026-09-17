Howden Deutschland regelt Vorstandsnachfolge: Oblau folgt auf Meyer

Der Vorstand von Howden Deutschland hat die Nachfolge frühzeitig geregelt. Axel Meyer legt sein Vorstandsamt zum 30. September 2026 nieder. Zum 1. Januar 2027 übernimmt Jens-Peter Oblau die Position. Meyer bleibt dem Unternehmen darüber hinaus ein weiteres Jahr in beratender Funktion verbunden.

Karl-Heinz Holz, CEO von Howden Deutschland, würdigt die Verdienste seines scheidenden Vorstandskollegen: „Axel Meyer hat über viele Jahre Verantwortung übernommen und unser Unternehmen entscheidend mitgeprägt – dafür bin ich ihm sehr dankbar. Ich freue mich, dass er uns auch nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand als Berater erhalten bleibt und wir weiterhin von seiner Erfahrung profitieren können.“

Zum designierten Nachfolger sagt Holz: „Mit Jens-Peter Oblau rückt jemand in den Vorstand auf, den ich seit Jahren als Kollegen schätze und der unsere Unternehmenskultur nicht nur kennt, sondern auch lebt: Er verkörpert, was Howden ausmacht – Eigenverantwortung, Teamgeist und den Anspruch, gemeinsam etwas zu bewegen. Ich freue mich sehr, diesen Weg mit ihm weiterzugehen, und bin überzeugt, dass er die Themen Business Innovation und KI-gestützte Automatisierung mit genau dieser Haltung unternehmensweit vorantreiben wird.“

Zwei Führungskräfte mit langjähriger Howden-Historie

Axel Meyer (65) wurde 2016 nach Stationen unter anderem bei Willis und AON in die Geschäftsführung von Howden Caninenberg berufen. Seit Gründung der Howden Deutschland AG im Jahr 2023 gehört er deren Vorstand an. In dieser Zeit hat er die Integration und Weiterentwicklung von Howden Deutschland mitgestaltet und unter anderem die Bereiche Firmen, Immobilien, Specie und Affinity verantwortet.

Jens-Peter Oblau (57) ist der Unternehmensgruppe seit mehr als 25 Jahren verbunden. Er begann seine Laufbahn bei Howden Caninenberg als Prokurist, übernahm anschließend die stellvertretende und später die vollständige Leitung des Geschäftsfelds Real Estate. Nach Gründung der Howden Deutschland AG 2023 wurde er Mitglied der Geschäftsleitung und Teil des engeren Führungskreises des Unternehmens.

Howden ist ein international tätiger Versicherungsmakler, in dessen Mittelpunkt die Mitarbeiterbeteiligung steht. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und vermittelt Erstversicherungen, Rückversicherungen und Underwriting-Lösungen. Zu den Kunden zählen Privatpersonen ebenso wie multinationale Unternehmen.

500 Mitarbeiter an zwölf Standorten

Die Howden Deutschland AG beschäftigt rund 500 Mitarbeitende an 12 Standorten bundesweit und verwaltet im Auftrag ihrer Kunden Prämien in Höhe von 500 Millionen Euro.