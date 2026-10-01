Führungswechsel bei Inter: Janis Bartels übernimmt Maklervertrieb Nord

Die Inter Versicherungsgruppe besetzt die Spitze ihres norddeutschen Maklervertriebs neu. Janis Bartels übernimmt die Leitung eines zehnköpfigen Teams.

Die Inter Versicherungsgruppe hat zum 1. Oktober 2026 die Leitung ihres Maklervertriebs Nord neu besetzt. Janis Bartels (36) übernimmt die Position und verantwortet mit einem zehnköpfigen Team die Marktposition des Unternehmens bei Maklern, Pools und Vertrieben in Norddeutschland. Er berichtet an Fabian Ober, Bereichsleiter der Makler-Organisation.

Bartels bringt langjährige Führungs- und Vertriebserfahrung aus der Versicherungswirtschaft mit. Er war in verantwortlichen Positionen bei Check24, wefox, LKH und Clark tätig, zuletzt als Director Sales Insurance bei Verivox.

„Mit Janis gewinnen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die traditionelle Versicherungswerte mit modernen Vertriebsansätzen verbindet. Seine nachgewiesenen Erfolge im Aufbau erfolgreicher Vertriebseinheiten und seine hohe Partnerorientierung werden unseren Maklervertrieb nachhaltig bereichern“, sagt Fabian Ober. Bartels folgt auf Ingo Ternes, der das Unternehmen nach eigenen Angaben in gegenseitigem Einvernehmen verlassen hat.

Makler-Organisation komplett neu aufgestellt

Mit Ober, der seit Januar 2026 bei der Inter ist, Bartels sowie dessen Pendant im Süden, Nadine Schmidhuber, die den Maklervertrieb Süd seit August 2026 leitet, hat die Inter das gesamte Führungsteam ihrer Makler-Organisation neu aufgestellt.

Das Unternehmen sieht den Maklermarkt als wichtigen Hebel für seine Wachstumsziele. Durch die Vertiefung bestehender Verbindungen und die Anbindung neuer, produktiver Partner soll das Neugeschäft in den drei Sparten Kranken, Leben und Komposit ausgebaut werden. Zudem will sich die Inter als verlässlicher Partner für Bestandsübernahmen positionieren.