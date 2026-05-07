Markus Faulhaber zieht in den Aufsichtsrat von BF Capital ein

Die BF Capital GmbH hat Markus Faulhaber in ihren Aufsichtsrat gewählt. Der frühere Vorstandsvorsitzende der Allianz Leben bleibt zugleich Senior Strategic Advisor der BF-Gruppe und soll das Unternehmen weiterhin bei der Beratung institutioneller Investoren im Bereich Debt-Investments unterstützen.

An der Spitze des Aufsichtsrats steht weiterhin Francesco Fedele, CEO der Muttergesellschaft BF Direkt AG. Stellvertretender Vorsitzender bleibt Christian Beutel, Prokurist der Wüstenrot & Württembergische AG.

Faulhaber war fast 40 Jahre im Allianz-Konzern tätig. Dort gehörte er unter anderem dem Vorstand der Allianz Deutschland an und leitete später die Allianz Leben als Vorstandsvorsitzender.

BF Capital ist auf institutionelle Private-Debt-Investments spezialisiert. Der Schwerpunkt liegt auf Real Estate Direct Lending sowie Multi-Segment-Private-Debt-Strategien. Das Unternehmen verwaltet nach eigenen Angaben rund 1,5 Milliarden Euro.