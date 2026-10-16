GKV: Wie die höhere Beitragsbemessungsgrenze 2027 Gutverdiener trifft

Der GKV-Schätzerkreis hält den durchschnittlichen Zusatzbeitrag 2027 bei 2,9 Prozent stabil. Gleichzeitig steigt die Beitragsbemessungsgrenze 2027 deutlich, und private Tarife ziehen an.

Die gesetzliche Krankenversicherung kommt 2027 voraussichtlich ohne höheren Durchschnittsbeitrag aus: Der GKV-Schätzerkreis bezifferte den rechnerisch ausgabendeckenden durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz auf unverändert 2,9 Prozent. Amtlich festlegen muss das Bundesgesundheitsministerium diesen Wert erst bis zum 1. November 2026. Für Besserverdiener ändert sich dennoch etwas Entscheidendes: Die Beitragsbemessungsgrenze 2027 steigt kräftig, und zugleich stehen höhere Prämien in der privaten Krankenversicherung an.

Im Schätzerkreis sitzen Vertreter des Bundesgesundheitsministeriums, des GKV-Spitzenverbands und des Bundesamts für Soziale Sicherung. Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) wertet das Ergebnis als Erfolg: „Wir haben unser wichtigstes Ziel erreicht: Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz bleibt im kommenden Jahr stabil. Nach wiederholten Beitragserhöhungen ist das ein gutes Zeichen.“ Der Durchschnittswert bindet allerdings keine einzelne Kasse, denn der tatsächlich erhobene Satz kann davon abweichen. Seit 2022 hat sich der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz zudem von 1,3 auf 2,9 Prozent mehr als verdoppelt.

Woher die Entlastung für 2027 kommt

Für die Stabilisierung sorgt das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz. Dem Bundesgesundheitsministerium zufolge entlastet es die Kassen um bis zu 15 Milliarden Euro. Entsprechend soll sich der Ausgabenanstieg von rund sieben Prozent im laufenden Jahr auf unter drei Prozent 2027 abschwächen. Für das kommende Jahr geht der Schätzerkreis von Gesundheitsfonds-Einnahmen in Höhe von 320,7 Milliarden Euro aus, denen Ausgaben der Krankenkassen von 378,1 Milliarden Euro sowie ein Bundeszuschuss von 13,15 Milliarden Euro gegenüberstehen.

GKV-Spitzenverbandschef Oliver Blatt ordnet die Schätzung so ein: „Mit dem Ergebnis der gestrigen Schätzung eines rechnerisch ausgabendeckenden durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes in Höhe von 2,9 Prozent im nächsten Jahr deutet sich an, dass das mit dem Beitragssatzstabilisierungsgesetz verfolgte Ziel stabiler GKV-Finanzen für das nächste Jahr erreicht wird.“ Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen widerspricht. Die Bundesregierung wiederhole für 2027 ein Stabilitätsversprechen, das schon 2026 an der Wirklichkeit gescheitert sei. Wieder stünden 2,9 Prozent auf dem Papier, obwohl die Versicherten heute längst schon mehr bezahlten. Auch 2027 werde der durchschnittliche Zusatzbeitrag tatsächlich bei mindestens 3,1 Prozent liegen. Wer daraus politisch stabile Beiträge verspreche, verwechsle eine statistische Rechengröße mit der Realität auf den Gehaltsabrechnungen. Die Koalition verschiebe die Probleme, verschöne die Prognosen und verschweige die Risiken.

Beitragsbemessungsgrenze 2027 steigt stärker als sonst üblich

Unabhängig vom Zusatzbeitrag zieht 2027 eine zweite Stellschraube an. Laut dem Kabinettsbeschluss vom 12. Oktober 2026 erhöht sich die Beitragsbemessungsgrenze 2027 in der gesetzlichen Krankenversicherung monatlich von 5.812,50 Euro auf 6.375 Euro. Jährlich klettert sie damit von 69.750 auf 76.500 Euro. Ein Teil des Sprungs folgt der regulären Lohndynamik, die 2025 bei 4,38 Prozent lag. Darüber hinaus sieht der Gesetzgeber eine zusätzliche monatliche Erhöhung um 300 Euro vor. Zugleich steigt die Versicherungspflichtgrenze 2027 auf 84.150 Euro jährlich beziehungsweise 7.012,50 Euro monatlich.

Die folgende Übersicht zeigt, wie stark sich die Beitragsbemessungsgrenze 2027 gegenüber dem Vorjahr verschiebt.

Kennzahl 2026 2027 Veränderung Beitragsbemessungsgrenze GKV (jährlich) 69.750 Euro 76.500 Euro +6.750 Euro Beitragsbemessungsgrenze GKV (monatlich) 5.812,50 Euro 6.375 Euro +562,50 Euro Versicherungspflichtgrenze (jährlich) nicht beziffert 84.150 Euro - Quelle: Bundesregierung (Kabinettsbeschluss vom 12.10.2026)

Für die betroffenen Arbeitnehmer hat der PKV-Verband die Folgen der außerplanmäßigen Anhebung um 300 Euro im Monat vorgerechnet. Laut Verbandsangaben ergibt sich daraus eine zusätzliche jährliche Belastung von mindestens 4,2 Milliarden Euro für rund 6,3 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Verbandsdirektor Florian Reuther kritisiert die Anhebung deutlich: „Sie ist eine Sondersteuer für qualifizierte Fachkräfte und trifft besonders zukunftsträchtige Wachstumsbranchen.“

Private Krankenversicherung: Mehrheit der Verträge wird teurer

Während der GKV-Durchschnittswert hält, ziehen die Beiträge in der privaten Krankenversicherung an. Laut Verbandsangaben ist davon auszugehen, dass für rund 53 Prozent der privat Krankenversicherten die Beiträge zum 1. Januar 2027 angehoben werden. Die durchschnittliche Anpassung liegt bei etwa 13,4 Prozent. Reuther verweist dabei auf die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen: „Wie die gesetzliche Krankenversicherung ist auch die private Krankenversicherung von der hohen Kostendynamik im Gesundheitswesen betroffen.“ Der Einsatz von Überschussmitteln könnte Erhöhungen allerdings noch mindern.

Bundestag beschließt Notfallreform

Einen Tag nach der Schätzung beschloss der Bundestag die Notfallreform. Zuvor hatte der Gesundheitsausschuss 22 Änderungsanträge der Koalition zur Notfallreform sowie zwölf Änderungsanträge zu Folgeänderungen des GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes verabschiedet. Linnemann sagt dazu: „Diese Reform ist seit vielen Jahren überfällig.“

Die FinanzKommission Gesundheit legte bereits am 30. März 2026 einen ersten Bericht mit 66 Reformvorschlägen zur kurzfristigen Stabilisierung der GKV-Finanzen vor. Sie ging für 2027 von einer Finanzierungslücke der gesetzlichen Krankenversicherung von mehr als 15 Milliarden Euro aus, die bis 2030 auf über 40 Milliarden Euro anwachsen könnte. Nach ihrer eigenen Schätzung sollen die 66 Vorschläge 2027 rund 42,3 Milliarden Euro und 2030 rund 63,9 Milliarden Euro zusätzlich ins System bringen. Einen zweiten Bericht zu mittel- bis langfristigen Strukturreformen will die Kommission Ende 2026 vorlegen.