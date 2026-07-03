Attestpflicht ab Tag eins: Warum Vertrauen wirksamer sein kann als Kontrolle

Die Bundesregierung behandelt Fieber mit einem strengeren Thermometer. Das ist, in einem Satz, mein Problem mit der geplanten Attestpflicht ab dem ersten Krankheitstag.

Damit kein Missverständnis entsteht: Das Problem, das die Koalition adressiert, ist real. Hohe Krankenstände kosten – Lohnfortzahlung, Produktionsausfälle, Projektverzögerungen, überlastete Teams, die den Ausfall auffangen. Gerade im Mittelstand, wo einzelne Schlüsselpersonen ganze Prozesse tragen, summieren sich die Folgen schnell auf sechs- oder siebenstellige Beträge pro Jahr. Und ja: Es gibt Missbrauch. Wer das leugnet, macht sich unglaubwürdig.

Falsch ist nicht die Problembeschreibung. Falsch ist die Diagnose.

Was die Zahlen wirklich zeigen

Der Gallup Engagement Index 2025 liefert die entscheidende Korrelation: Beschäftigte mit hoher emotionaler Bindung an ihren Arbeitgeber fehlen im Schnitt 5,7 Tage pro Jahr. Innerlich Gekündigte kommen auf 9,7 Tage – 41 Prozent mehr. Bei durchschnittlichen Kosten von rund 347 Euro pro Fehltag ist das keine Fußnote, sondern ein Ergebnisfaktor: Für einen Mittelständler mit 500 Beschäftigten liegt allein in dieser Differenz ein Potenzial von mehreren Hunderttausend Euro jährlich – volkswirtschaftlich beziffert Gallup die Produktivitätsverluste durch innere Kündigung auf 119 bis 142 Milliarden Euro pro Jahr.

Die unbequeme Wahrheit dahinter: Nur 10 Prozent der Beschäftigten in Deutschland haben überhaupt noch eine hohe emotionale Bindung an ihren Arbeitgeber. 77 Prozent machen Dienst nach Vorschrift, 13 Prozent haben innerlich gekündigt. In über zwanzig Jahren Arbeit mit Führungsteams habe ich eine einfache Regel bestätigt gefunden: Vermeidbare Krankmeldungen kommen fast nie von den Engagierten. Sie kommen aus genau diesen beiden Gruppen – von Menschen, denen der Grund fehlt, gesund zur Arbeit zu wollen.

Und diese Bindung verlieren Menschen nicht, weil das Attest bisher erst ab Tag vier fällig war. Sie verlieren sie, wenn Anerkennung ausbleibt, Entscheidungen intransparent sind und Kontrolle Vertrauen ersetzt. Genau hier setzt die Reform an – nur leider auf der falschen Seite der Gleichung.

Der Bumerang-Effekt der Kontrolle

Es gibt zwei handfeste Gründe, warum die Attestpflicht ab Tag 1 ihr erklärtes Ziel – mehr Arbeitsvolumen – verfehlen dürfte.

Erstens die Arztpraxis-Mechanik: Wer für einen eintägigen Infekt zum Arzt muss, kommt selten mit einer eintägigen Krankschreibung zurück. Ärzte bescheinigen aus medizinischer Vorsicht mehrere Tage, weil sich der Verlauf am ersten Tag kaum seriös einschätzen lässt. Aus einem Fehltag werden drei.

Zweitens der Präsentismus: Ein Teil der Beschäftigten wird sich den Praxisbesuch sparen und krank zur Arbeit erscheinen – mit Infektionsketten im Team als Folge. Wer je erlebt hat, wie ein einziger „tapferer“ Infekt eine Abteilung lahmlegt, weiß: Präsentismus kostet mehr Arbeitsvolumen, als der verhinderte blaue Montag je einbringt. Kanzleramtschef Thorsten Frei hat übrigens recht, wenn er sagt, die Häufung von Krankmeldungen zum Wochenstart sei nicht medizinisch erklärbar. Sie ist kulturell erklärbar. Ein Montags-Peak ist ein Führungsindikator – kein Kontrolldefizit.

Christian Conrad

Die übersehene Chance: die Öffnungsklausel

Das Bemerkenswerte am Reformpaket steht im Kleingedruckten: Unternehmen können per Betriebsvereinbarung, einzel- oder tarifvertraglich von der Attestpflicht abweichen. Bundeskanzler Merz hat das ausdrücklich bestätigt.

Damit stellt der Gesetzgeber – vermutlich ungewollt – jedem Unternehmen eine strategische Frage: Setzt ihr auf Misstrauen oder auf Vertrauen? Wer sich bewusst für die bisherige Vertrauensregel entscheidet und das intern wie extern kommuniziert, macht aus einer arbeitsrechtlichen Formalie eine Kulturaussage: Wir gehen davon aus, dass ihr verantwortungsvoll handelt. Im Wettbewerb um Fachkräfte ist das ein Alleinstellungsmerkmal, das keine Employer-Branding-Kampagne ersetzen kann und es kostet nichts. Meine Prognose: An genau dieser Entscheidung wird man in zwei Jahren gute Arbeitgeber erkennen.

Drei Hebel für Entscheider

Was heißt das konkret für Geschäftsführungen, die jetzt handeln wollen? Drei Dinge.

Erstens: Fehlzeiten als Frühindikator lesen, nicht als Disziplinproblem. Steigende Krankmeldungen in einem Team sind ein Signal – lange bevor die erste Kündigung auf dem Tisch liegt. Wer erst auf die Fluktuationsstatistik schaut, reagiert Monate zu spät.

Zweitens: Bindung messen statt raten. Kennzahlen wie der Employee Net Promoter Score machen emotionale Bindung so messbar wie den Krankenstand – nur früher. Ein Unternehmen, das seinen eNPS regelmäßig erhebt und mit den Führungskräften bespricht, sieht Probleme entstehen, statt ihnen hinterherzulaufen.

Drittens: In Führungsgewohnheiten investieren, nicht in Kontrollsysteme. Der Unterschied entsteht im Alltag: echtes Zuhören, ehrliche Anerkennung, zukunftsgerichtetes Feedback. Das klingt banal – wird aber in den wenigsten Unternehmen systematisch trainiert. Dass es funktioniert, zeigt Gallup ebenfalls: In Unternehmen, die aktiv in Führungsqualität investieren, liegt der Anteil hoch gebundener Mitarbeitender bei 40 Prozent – das Vierfache des Bundesdurchschnitts. Ohne ein einziges Attest.

Fazit

Die Attestpflicht ab Tag 1 wird den Krankenstand nicht nachhaltig senken, solange die Ursache unangetastet bleibt: eine Arbeitswelt, in der neun von zehn Beschäftigten keine starke Bindung mehr an ihren Arbeitgeber haben. Fehlzeiten sind kein medizinisches und kein arbeitsrechtliches Thema – sie sind ein Führungsthema. Die entscheidende Frage für Unternehmen lautet deshalb nicht, ab welchem Tag ein Attest fällig ist. Sie lautet: Was müssen wir tun, damit unsere Leute morgens einen Grund haben, gesund zur Arbeit zu wollen? Wer darauf eine Antwort findet, senkt nicht nur die Fehlzeiten – er gewinnt Motivation, Produktivität und den Wettbewerb um die besten Köpfe gleich mit.

Autor Christian Conrad ist Organisationsentwickler, Führungskräfte-Coach und Autor aus Bremen. Mit seiner Beratung Magnetic Culture begleitet er mittelständische Unternehmen (150–1.000 Mitarbeitende) bei Mitarbeiterbindung, Führungskräfteentwicklung und Kulturwandel. Sein EngagementBooster-Programm verbindet eNPS-Messung mit dem systematischen Aufbau von Führungsgewohnheiten. Er arbeitet u. a. für Unternehmen wie Energiekontor AG und die AOK Rheinland/Hamburg, schreibt aktuell an einem Buch über KI und Mitarbeiterengagement und hostet eine Podcast-Reihe zum selben Thema. Seine Vision: 1 Million mehr lächelnde Menschen am Arbeitsplatz bis 2035.