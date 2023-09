Halbjahreszahlen: Deutsche Familienversicherung wächst um 8 Prozent

„Durch konsequentes Kostenmanagement und den zielgerichteten Einsatz von Vertriebsausgaben ist es der Deutschen Familienversicherung gelungen, in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2023 ein positives operatives Ergebnis zu erwirtschaften, welches deutlich über dem des letzten Jahres liegt“, sagt Stefan Knoll, Vorsitzender des Vorstands und Gründer der Deutschen Familienversicherung.

Wachstum über digitale Vertriebswege

Im Neugeschäft der ersten sechs Monate 2023 haben sich die digitalen Vertriebswege nach eigenen Angaben als robust und effizient erwiesen, flankiert durch innovative Marketinginitiativen einschließlich produktbezogener Fernsehwerbung. Die unter IFRS 17 neu eingeführte Größe „Insurance Revenue“ als Versicherungsumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr um 8 Prozent. Zu diesem Wachstum trugen die Sparten Krankenzusatz ( plus 5 Prozent) sowie Schaden/Unfall (+ 25 Prozent) bei. Das in 2021 neu aufgenommene aktive Rückversicherungsgeschäft wird ertragreich fortgesetzt.

Positive Ergebnisentwicklung im Plan

Das Insurance Service Result als operatives Ergebnis unter IFRS 17 stieg im ersten Halbjahr 2023 um 0,9 Mio. EUR bzw. um 52 Prozent auf 2,8 Mio. EUR. Durch das weiterhin stringent durchgeführte Kostenmanagement (Opex) und den effizienten Einsatz von Vertriebsausgaben ist es der Deutschen Familienversicherung gelungen, in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2023 ein positives operatives Ergebnis zu erwirtschaften, das die angestrebten Jahresziele untermauert.

Die Combined Ratio sank entsprechend von 96,8 Prozent (erstes Halbjahr 2022) auf 95,5 Prozent im Berichtszeitraum. Das von der DFV definierte Ziel, die Combined Ratio unter 100,0 Prozent zu halten, wurde damit in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 auch unter dem neuen Rechnungslegungsstandard erreicht. Die Schadenquote blieb mit 61,9 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 unverändert.

Die Deutsche Familienversicherung schließt das erste Halbjahr 2023 mit einem Vorsteuergewinn von 1,7 Mio. EUR ab (erstes Halbjahr 2022: 5,6 Mio. EUR). Nach der Verrechnung von Steuern ergibt sich ein Ergebnis nach Steuern von 1,2 Mio. EUR für das erste Halbjahr 2023 (erstes Halbjahr 2022: 3,8 Mio. EUR). Das Gesamtergebnis des ersten Halbjahres 2023 beträgt 2,1 Mio. EUR (erstes Halbjahr 2022: 4,9 Mio. EUR).

Das Unternehmen erhielt in einem aktuellen Rating des Versicherungsanalysehauses Morgen & Morgen in der Pflegeversicherung die Höchstnote von 5 Sterne. Ebenso zeichnete Morgen & Morgen die beiden Krankentagegeldtarife des Unternehmens mit 5 Sternen aus. Weitere Bestbewertungen haben sowohl die Haftpflicht- als auch die Tierkrankenversicherung der Deutschen Familienversicherung bei einer Erhebung von Service Value und dem Tagesspiegel mit der Auszeichnung „Beste Versicherer“ erhalten.

Social Media-Marketing mit hoher Reichweite

Mit einer strategisch sinnvollen Mischung aus Infotainment und Produktkommunikation hat das inhouse Marketing des Unternehmens es geschafft, in nur 18 Monaten Präsenz auf TikTok bereits über 100.000 Follower zu erreichen. Durch den unternehmenseigenen Account generiert der Direktversicherer somit zielgruppen- und kanalgerechten Content mit millionenfacher Reichweite und erschließt somit wichtige Kundenkontaktpunkte. Die Plattform TikTok ist eine der größten und am schnellsten wachsenden sozialen Netzwerke. Besonders die jüngere Generation Z ist dort vertreten. Die Deutsche Familienversicherung nutzt ihren TikTok-Auftrifft vornehmlich zur Erhöhung der Markensichtbarkeit- und bekanntheit.

TikTok-Präsenz trägt zu Online-Vertrieb bei

Darüber hinaus trägt die enorme Reichweite des TikTok-Kanals auch zur Verstärkung des Online-Vertriebs bei und ist Teil der neuen, seit dem letzten Jahr umgesetzten Vertriebs- und Marketingstrategie. Bestätigung der Guidance für 2023 Die Deutsche Familienversicherung wird auch im zweiten Halbjahr 2023 ihren Wachstumskurs bei konsequentem Kostenmanagement fortsetzen und hält an dem gesetzten Neugeschäftsziel von 15 Mio. EUR laufende Beiträge für ein Jahr fest. Auf Basis der vorliegenden Halbjahreszahlen sowie der Erwartungen für den Rest des Jahres geht die Deutsche Familienversicherung weiterhin von einem positiven Ergebnis vor Steuern in einem Ergebnisrahmen von 3-5 Mio. EUR für das Gesamtjahr 2023 aus.