Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Profitables Wachstum: Deutsche Familienversicherung schließt 2025 deutlich besser ab

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Foto: Deutsche Familienversicherung
Stefan M. Knoll, Gründer und Vorstandsvorsitzender der DFV

Die Deutsche Familienversicherung beendet das Geschäftsjahr 2025 mit einem deutlich besseren Ergebnis als erwartet. Erstmals plant der Versicherer eine Dividendenzahlung. Die Restrukturierungsmaßnahmen zeigen Wirkung.

Die DFV Deutsche Familienversicherung AG schließt das Geschäftsjahr 2025 mit einem Konzernergebnis vor Steuern von zehn Millionen Euro ab. Die gebuchten Bruttobeiträge belaufen sich auf 204 Millionen Euro. In der Erstversicherung erzielt das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 4,4 Prozent. Treiber dieser Entwicklung sind insbesondere die digitale Neukundengewinnung, intensiveres Cross-Selling sowie Beitragsanpassungen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Das operative Ergebnis steigt im Vergleich zum Vorjahr deutlich auf neun Millionen Euro. Positive Effekte zeigen sich zudem aus den finanziellen Restrukturierungsmaßnahmen, die im Zuge des Ende 2024 abgeschlossenen Übernahme- und Delistingverfahrens umgesetzt wurden. Diese Maßnahmen wirken sich bereits im Geschäftsjahr 2025 ergebnisverbessernd aus.

Parallel dazu investiert das Unternehmen gezielt in profitable Produkte und digitale Geschäftsprozesse. Dadurch erhöht sich der Unternehmenswert weiter und die Basis für nachhaltiges Wachstum wird gestärkt.

Restrukturierung und Digitalisierung zeigen Wirkung

Dr. Stefan M. Knoll, Gründer und Vorsitzender des Vorstandes, ordnet die Entwicklung ein: „Wir wachsen solide und ich bin stolz auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Unternehmen auch in schwierigen Zeiten weiterentwickelt haben. In 20 Jahren eine Versicherungsgesellschaft von der privat finanzierten Gründung zur Dividendenfähigkeit zu entwickeln ist eine Leistung, für die uns viele bewundern. Wir sind im Gegensatz zu zahlreichen Start-ups der Branche solide und nachhaltig gewachsen und für die Zukunft gut aufgestellt. Anders als früher ist das Unternehmen heute weitgehend unabhängig von mir, da wir digital aufgestellt sind und die Verantwortung auf viele Schultern verteilt ist.“

Für die Aktionäre soll sich dieses Wachstum nun erstmals unmittelbar auszahlen. Die Deutsche Familienversicherung, gegründet im Jahr 2007 und eine der wenigen privaten Versicherungsneugründungen der vergangenen Jahrzehnte, plant im 20. Jahr ihres Bestehens die erstmalige Ausschüttung einer Dividende.

Mit einem Konzernergebnis vor Steuern von über zehn Millionen Euro übertrifft das Unternehmen die ursprüngliche Prognose für 2025, die bei fünf bis acht Millionen Euro lag, deutlich. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand eine Fortsetzung des profitablen Wachstums. Gleichzeitig sollen digitale und KI-basierte Prozesse das Kundenerlebnis weiter vereinfachen und verbessern.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/profitables-wachstum-deutsche-familienversicherung-schliesst-2025-deutlich-besser-ab-711017/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.