HDI Global ernennt Carsten Schulte als neuen Global Head of Marine

Schulte und Schlei berichten direkt an Dr. Dirk Höring, Vorstandsmitglied von HDI Global und verantwortlich für die Bereiche Property, Energy, Engineering, Marine und HDI Risk Consulting.

Carsten Schulte hatte in den vergangenen zwei Jahren den neuen Bereich Technical & Strategic Services aufgebaut. Gemeinsam mit seinen Teams hat er die Kompetenz und Qualität der Underwriting-Bereiche weiterentwickelt und eine neue Drehscheibe für die Bündelung von Expertise und einen schnelleren Austausch über die Bereiche hinweg geschaffen. Zuvor spielte Schulte eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Portfolio-Steering-Ansatzes von HDI Global.

Alexander Schlei verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in der Firmenversicherung und war zuletzt im Ressort Technical & Strategic Services für die Leitung des NatCat-Bereichs verantwortlich. In dieser Zeit hat Schlei die Steuerungsfähigkeit der HDI Global in Bezug auf Naturgefahrenrisiken maßgeblich vorangetrieben

„Ich freue mich, Alexander in meinem Führungsteam zu begrüßen. Er hat gezeigt, wie kompetent und professionell er eine Ressortstrategie entwerfen und implementieren kann. Diese Fähigkeit macht ihn zur idealen Wahl, um Carstens Position zu übernehmen, der hervorragende Arbeit beim Aufbau der Abteilung Technical & Strategic Services geleistet hat“, sagt Dr. Dirk Höring. „Gleichzeitig übernimmt Carsten mit der Leitung der Sparte Marine eine neue, spannende Herausforderung im Underwriting. Seine Erfahrung in der Steuerung von Portfolios und in der Umsetzung von Strategien wird die sehr erfolgreiche Performance in der Sparte Marine noch weiter beflügeln. Ich wünsche beiden viel Erfolg in ihren neuen Aufgaben.“

Der Bereich Marine ist für die Steuerung des weltweiten Underwritings in der Sparte Marine bei HDI Global zuständig. Die Sparte bietet umfassende Fracht- und Transportversicherungen für Konzern- und Gewerbekunden auf der ganzen Welt und arbeitet Hand in Hand mit den internen Experten von HDI Risk Consulting und Schadenregulierung, um Kunden bestmöglich abzusichern.

Der Bereich Technical & Strategic Services (Shorttail) übernimmt im Ressort von Dr. Dirk Höring strategische und technisch übergreifende Aufgaben und unterstützt die Shorttail-Sparten im Underwriting weltweit mit Analysen, Tools, KPIs und Prozessen. Zu den Aufgaben der dazugehörigen Teams gehören die Koordination und Durchführung von Porfoliosteuerungsprozessen, die Naturgefahrenbewertung inklusive Kumulkontrolle und Entwicklung von Pricingansätzen, die Verbesserung von Prozessen und Workflows entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Underwriting sowie die Koordination von strategischen Projekten.