HDI Global ernennt Melanie Windirsch als neue Head of International Programmes

Melanie Windirsch verfügt über mehr als zwölf Jahre Erfahrung im Bereich Corporateversicherung. Zuletzt war sie bei Allianz Commercial als Leiterin Global Network Management und Multinational Governance tätig. Darüber bringt Windirsch profunde Erfahrungen im Underwriting mit. Windirsch’s Team umfasst alles in allem rund 50 Kolleginnen und Kollegen in den Abteilungen HDI Global IP Services, IP Operations and Technology und Global Network. In ihrer neuen Rolle wird Windirsch HDI Global COO & CIO Dr. Thomas Kuhnt berichten.

„Ich freue mich, Melanie in meinem Führungsteam begrüßen zu dürfen“, sagt Kuhnt. „Ihre umfangreiche Erfahrung und ihr exzellentes Branchenwissen machen sie zu einem wertvollen Neuzugang für HDI Global. Ich bin gespannt darauf, gemeinsam mit Melanie zu arbeiten und auf ihre Expertise zurückzugreifen, um unser Angebot bei Internationalen Programmen weiter voranzutreiben. Mit ihr an Bord bin ich zuversichtlich, dass wir unsere Position als führender deutscher Versicherer von Internationalen Programmen weiter stärken werden“, sagt Kuhnt

Internationale Programme sind für global agierende Unternehmen von entscheidender Bedeutung, denn sie bieten weltweiten Risikoschutz. Mit mehr als 5.100 internationalen Programmen gehört HDI Global zu den weltweiten Marktführern. Mit seinen internationalen Programmen bietet der Unternehmens- und Spezialversicherer seinen Kunden eine konsistente Umsetzung und einheitliche Versicherungsstandards unter Berücksichtigung lokaler Compliance-Anforderungen.