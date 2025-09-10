Newsletter
Hitliste Maklerpools: Verticus untermauert führende Position im PKV-Segment

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Verticus / Ersteller: Dr. Daniel A. Opoku
Oliver Schmidt, Verticus

Die Verticus Finanzmanagement AG meldet kräftiges Wachstum im Geschäft mit privaten Krankenversicherungen (PKV). Vorstandschef Oliver Schmidt sieht das Unternehmen weiter auf Expansionskurs – und setzt dabei nicht nur auf spezialisierte, sondern auch auf breiter aufgestellte Vertriebspartner. 

Für den Artikel zur Hitliste der Maklerpools 2025 in Ausgabe 9/2025 hat Cash. die Pools um eine Stellungnahme zur Entwicklung ihres Unternehmens und des Marktes im Geschäftsjahr 2024 und im laufenden Jahr gebeten. Im Rahmen des Artikels konnten einige der Antworten nicht oder nicht vollständig berücksichtigt werden. Cash. bringt sie sukzessive online. Heute das komplette Statement von Oliver Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Verticus Finanzmanagement AG (Platz 6):

„Das Neugeschäft im Bereich der privaten Krankenversicherung (PKV) entwickelt sich weiterhin äußerst erfreulich. Im Jahr 2024 konnten wir das monatliche Beitragsvolumen im PKV-Neugeschäft im Vergleich zum Vorjahr um 46 Prozent steigern – von 3,55 Millionen Euro Monatsbeitrag auf 5,18 Millionen Euro Monatsbeitrag. Für das Geschäftsjahr 2025 erwarten wir ein Neugeschäftsvolumen von über 6,5 Millionen Euro Monatsbeitrag, was einem weiteren Zuwachs von mehr als 25 Prozent entspricht.

Damit untermauern wir nicht nur unsere führende Position im PKV-Segment unter den deutschen Maklerpools, sondern bauen diese konsequent weiter aus. Neben unseren mehr als 300 spezialisierten Krankenversicherungsmaklern vertrauen zunehmend auch renommierte Partner wie Verivox, die von Buddenbrock Gruppe, Clark, Safe-on, BVLG sowie die Beamtenpiloten auf unseren professionellen KV-Service. Dieses partnerschaftliche Vertrauen bildet die Grundlage für unser dynamisches Wachstum.“

