Martin Justen ist neuer CIO der Zurich Gruppe Deutschland

Seit dem 1. April 2026 ist Martin Justen Chief Investment Officer der Zurich Gruppe Deutschland. Bereits seit Jahresbeginn hatte er die Funktion interimistisch übernommen, nachdem seine Vorgängerin Tatjana Helbing in die Rolle des Regional Chief Investment Officer Europe/Middle East innerhalb der Zurich Insurance Group gewechselt war.

Mit der dauerhaften Besetzung setzt das Unternehmen auf Kontinuität aus den eigenen Reihen. Justen ist seit 2020 für die Zurich Gruppe Deutschland tätig und leitete zuletzt den Bereich Business Strategy & Operations im Investment Management.

Der 40-Jährige verfügt über langjährige Erfahrung im Kapitalmarktumfeld. Nach seinem Studium an der Universität zu Köln und der National University of Singapore begann er 2011 seine Karriere bei Société Générale Investment Bank. Dort beriet er institutionelle Kunden zu börsengehandelten Indexfonds und passiven Investmentlösungen.

Erfahrung aus Investmentbanking und Beratung

Im Anschluss wechselte Justen in die Unternehmensberatung zu Deloitte. Über einen Zeitraum von sechs Jahren war er dort tätig, zuletzt als Senior Manager im Bereich Asset Management. Sein Schwerpunkt lag auf umfangreichen Transformationsprojekten sowie strategischen Fragestellungen.

Mit seiner Kombination aus Investmentexpertise und Beratungserfahrung bringt Justen ein breites Profil in die neue Rolle ein. Innerhalb der Zurich Gruppe Deutschland war er in den vergangenen Jahren insbesondere an der Weiterentwicklung von Strukturen und Prozessen im Investment Management beteiligt. In seiner Funktion verantwortet Justen die Steuerung und Weiterentwicklung des Kapitalanlageportfolios der Zurich Gruppe Deutschland.

„Wir haben mit Martin Justen einen erfahrenen und weitsichtigen Investmentmanager aus den eigenen Reihen für diese Position gewonnen. Ich bin überzeugt, er wird mit seinem strategischen Blick für den Markt unser Kapitalanlageportfolio bestens weiterentwickeln“, so Dr. Carsten Schildknecht, Vorstandsvorsitzender der Zurich Gruppe Deutschland.