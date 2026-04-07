Finanz-Zirkel erweitert Rolle im Blau-Direkt-Netzwerk für Ruhestandsplanung

Finanz-Zirkel ist seit dem 1. Januar im Netzwerk von Blau Direkt auch im Bereich Ruhestandsplanung eingebunden und übernimmt damit eine zentrale Rolle für Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Zugleich baut Blau Direkt die Zusammenarbeit durch die Beteiligung an der Finanz-Zirkel GmbH strategisch aus.

Der 2003 gegründete Maklerverbund mit Sitz in Bückeburg betreut nach eigenen Angaben rund 140 angeschlossene Makler. Das Unternehmen verfügt über Erfahrung in der Entwicklung und Übertragung von Maklerbeständen und hat in den vergangenen Jahren 29 Unternehmen und Bestände übernommen und in bestehende Strukturen integriert.

Hinzu kommt ein eigenes Maklerrenten-Modell, mit dem Finanz-Zirkel die strukturierte Übergabe von Beständen organisiert. Im Mittelpunkt steht dabei die persönliche Betreuung der Kunden durch Innen- und Außendienst, damit die Begleitung auch in Übergangsphasen bestehen bleibt. Neben Bückeburg ist das Unternehmen mit Büros in Herborn und Höchstadt an der Aisch vertreten.

Künftig unterstützt Finanz-Zirkel innerhalb des Netzwerks gezielt Vermittler in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, die sich in den nächsten ein bis drei Jahren mit ihrer Ruhestandsplanung befassen. Im Fokus stehen Bestandsübertragungen, Nachfolgeregelungen und die Vorbereitung des Ausstiegs aus dem Unternehmen.

Dirk Henkies, Head of Corporate Development bei Blau Direkt und CEO der Tjara GmbH, sagt: „Viele Vermittler schieben das Thema Ruhestandsplanung zu lange vor sich her, dabei entscheidet eine frühzeitige und strukturierte Planung über den wirtschaftlichen Erfolg und die persönliche Zufriedenheit im Übergang. Mit Finanz-Zirkel als starkem Partner in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen schaffen wir gemeinsam einen Rahmen, der genau diese Planung möglich macht – praxisnah, individuell und mit klarem Fokus auf das Lebenswerk des Maklers”.

An der operativen Aufstellung ändert sich nach Angaben von Blau Direkt nichts: Die bisherigen Geschäftsführer Uwe Hoffmann und Bernd Diekmann bleiben in der Unternehmensführung aktiv. Auch der Standort in Bückeburg sowie die Büros in Herborn und Höchstadt an der Aisch bleiben bestehen.