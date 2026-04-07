Newsletter
Podcast
Videos
Suche

KI-Chatbot für Vermittler: JDC integriert Tarifwissen in Echtzeit

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Ralph Konrad
Foto: JDC
Ralph Konrad

Jung, DMS & Cie. erweitert sein Maklerverwaltungsprogramm um einen KI-gestützten Assistenten, der Tarif- und Leistungsfragen in Sekunden beantworten soll. Was das für Vermittler im Alltag bedeutet.

Jung, DMS & Cie. baut sein Maklerverwaltungsprogramm iCRM weiter aus und integriert mit dem „JDC Companion“ einen KI-gestützten Chatbot. Das System unterstützt Vermittler bei der Beantwortung konkreter Fragen zu Tarif- und Leistungsinhalten bestehender Versicherungsverträge.

Im Unterschied zu frei zugänglichen KI-Anwendungen greift der Chatbot nicht auf Internetquellen zurück. Grundlage sind ausschließlich geprüfte Daten aus der Tarifdatenbank der JDC-Tochter Morgen & Morgen. Diese umfasst mehr als 80.000 Tarife aus rund drei Jahrzehnten, deren Bedingungen und Leistungsmerkmale fortlaufend aktualisiert werden.

Das könnte Sie auch interessieren:

Ziel ist es, Vermittlern den Zugriff auf belastbare Informationen zu erleichtern und Rechercheaufwand zu reduzieren. Antworten erfolgen direkt im System und beziehen sich auf konkrete Tarifstellen.

„Mit unserem JDC Companion verbinden wir geprüfte Daten aus dem M&M-Tarifuniversum mit modernster KI-Technologie. Damit können unsere Poolpartner verlässliche Antworten auf komplexe Tarif- und Leistungsfragen geben – verständlich formuliert, nachvollziehbar belegt und und das in Sekundenschnelle“, erläutert JDC-Vorstand Ralph Konrad.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/ki-chatbot-fuer-vermittler-jdc-integriert-tarifwissen-in-echtzeit-715491/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.