KI-Chatbot für Vermittler: JDC integriert Tarifwissen in Echtzeit

Jung, DMS & Cie. baut sein Maklerverwaltungsprogramm iCRM weiter aus und integriert mit dem „JDC Companion“ einen KI-gestützten Chatbot. Das System unterstützt Vermittler bei der Beantwortung konkreter Fragen zu Tarif- und Leistungsinhalten bestehender Versicherungsverträge.

Im Unterschied zu frei zugänglichen KI-Anwendungen greift der Chatbot nicht auf Internetquellen zurück. Grundlage sind ausschließlich geprüfte Daten aus der Tarifdatenbank der JDC-Tochter Morgen & Morgen. Diese umfasst mehr als 80.000 Tarife aus rund drei Jahrzehnten, deren Bedingungen und Leistungsmerkmale fortlaufend aktualisiert werden.

Ziel ist es, Vermittlern den Zugriff auf belastbare Informationen zu erleichtern und Rechercheaufwand zu reduzieren. Antworten erfolgen direkt im System und beziehen sich auf konkrete Tarifstellen.

„Mit unserem JDC Companion verbinden wir geprüfte Daten aus dem M&M-Tarifuniversum mit modernster KI-Technologie. Damit können unsere Poolpartner verlässliche Antworten auf komplexe Tarif- und Leistungsfragen geben – verständlich formuliert, nachvollziehbar belegt und und das in Sekundenschnelle“, erläutert JDC-Vorstand Ralph Konrad.