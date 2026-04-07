Ruhestand planen. Freiheit gewinnen.

Professionell beraten mit ifa-Expertise

Speziell für die finanzielle Ruhestandsplanung Ihrer Kundinnen und Kunden hat die Allianz gemeinsam mit dem unabhängigen Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften (ifa) in Ulm ein Beratungskonzept entwickelt. Die Verbindung von wissenschaftlicher Expertise und einer klar strukturierten Vorgehensweise hebt die Beratung auf ein neues, professionelles Niveau. „Das Beratungskonzept bietet einen einfachen Einstieg in das Thema Ruhestandsplanung. Es hilft dabei, Wünsche und Bedürfnisse der Kunden zu ermitteln, vorhandenes Vermögen sinnvoll zu positionieren und konkrete Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen“, so Prof. Dr. Jochen Ruß, Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften (ifa).

Unterschätztes Langlebigkeitsrisiko

Ruhestandsplanung bedeutet zunächst, Geldmittel und Vermögen so auszurichten, dass ein dauerhaft ausreichendes Einkommen im Alter gesichert ist. Doch wie lange muss geplant werden? Bis 85, 90 oder vielleicht sogar noch länger? Wird lediglich die durchschnittliche Lebenserwartung berücksichtigt, können im hohen Alter finanzielle Engpässe entstehen. Eine solide Planung bezieht daher auch das individuelle Langlebigkeitsrisiko mit ein. Bei Ehepaaren ist es wichtig, die Versorgungssituation beider Partner zu prüfen, um mögliche Versorgungslücken im Todesfall zu vermeiden.

Wünsche erfüllen

Die existenzielle Absicherung steht an erster Stelle einer soliden Ruhestandsplanung. Ein angemessenes Liquiditätspolster sowie Rücklagen für unvorhergesehene Ausgaben, Risiken im Falle einer Pflegebedürftigkeit oder spätere Wünsche schaffen Stabilität und ermöglichen es, den Ruhestand sorgenfrei zu genießen. Wer darüber hinaus Teile seines Vermögens chancenreicher investieren möchte, dem stehen mit dem Produktportfolio der Allianz Lebensversicherungs-AG alle Türen offen.

Vermögen übertragen

Ist die eigene finanzielle Situation geregelt, gewinnt die Vermögensnachfolge an Bedeutung. Bezugsrechtsregelungen bei Lebens- oder Rentenversicherungen bieten flexible Möglichkeiten, Vermögenswerte gezielt außerhalb erbrechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten zu übertragen.

Allianz Ruhestandsplanung: gut beraten mit Struktur

Die Vielzahl der Themen zeigt, Ruhestandsplanung ist weit mehr als eine Einzelentscheidung, sie verlangt nach Struktur. Das neue Beratungskonzept der Allianz eröffnet bei einer vermögensstarken Zielgruppe langfristiges Potenzial und positioniert Beraterinnen und Berater als die kompetenten Partner für anspruchsvolle Vorsorgefragen. Anlässe wie runde Geburtstage, ablaufende Lebensversicherungen, Erbschaften oder Vollmachten lassen sich dabei perfekt für den Einstieg in eine ganzheitliche Ruhestandsstrategie nutzen.

Potenzial bei Babyboomern

Bis 2039 erreichen rund 13,4 Millionen Menschen in Deutschland das gesetzliche Rentenalter – etwa ein Drittel der heutigen Erwerbsfähigen. Diese Generation zählt zugleich zu den vermögendsten Altersgruppen. Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) aus dem Jahr 2025 liegt das Medianvermögen der 55- bis 64-Jährigen bei 241.100 Euro; jeder zehnte Haushalt verfügt über mehr als eine Million Euro. Das Potenzial für Beratung ist enorm und gute Konzepte für den Ruhestand werden in den kommenden Jahren stark gefragt sein.

Jetzt mit Beratungskonzept durchstarten

Das Beratungskonzept Allianz Ruhestandsplanung ist klar strukturiert, wissenschaftlich fundiert und sofort einsetzbar. In Kombination mit langjähriger Erfahrung, bewiesener Finanzstärke und einem umfassenden Allianz Produktportfolio bildet es die Basis für zufriedene Kundinnen und Kunden.

Jetzt Erfassungsbogen downloaden und sofort einsetzen.

Mehr Informationen finden Sie unter makler.allianz.de/ruhestandsplanung