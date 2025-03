Hypoport Insurtech holt Ex-Gothaer-Vorstand Oliver Brüß als Senior Advisor

Die Hypoport InsurTech AG hat sich mit Oliver Brüß prominente Unterstützung an Bord geholt. Der frühere Vertriebsvorstand der Gothaer verstärkt das Unternehmen ab sofort als Senior Advisor. Brüß soll insbesondere die Marktpositionierung und Vertriebsstrategie der Hypoport-Tochterunternehmen sia digital und epension weiterentwickeln.

Brüß war neun Jahre lang im Vorstand der Gothaer für Vertrieb und Marketing verantwortlich. Zuvor hatte er Führungspositionen in mehreren Unternehmen des Generali-Konzerns sowie im früheren BHW-Konzern inne. Seine neue Aufgabe sieht er vor allem darin, die Digitalisierung im Versicherungsmarkt voranzutreiben: „Die Marktplätze von Hypoport Insurtech bieten eine einmalige Chance, den Versicherungsmarkt grundlegend zu verändern. Das Ziel muss hier sein: Vereinfachung und Digitalisierung. Mit digitalen Infrastrukturen, die Versicherer, Vermittler und Kunden intelligent vernetzen, können wir einen echten Paradigmenwechsel herbeiführen. Ich freue mich, diese Entwicklung nun auch in den Bereichen Privatkunden und betriebliche Vorsorge mitzugestalten“, so Brüß.

Bei der Sia Dgital GmbH soll Brüß die Entwicklung und Platzierung vertriebskanalspezifischer Versicherungsprodukte begleiten. Für Epension steht der weitere Ausbau des Marktplatzes für betriebliche Vorsorge im Fokus.

Brüß trifft auf Lohmann

Bereits seit rund eineinhalb Jahren ist auch Christopher Lohmann als Senior Advisor für Hypoport Insurtech tätig. Der frühere Vorstandschef von HDI Deutschland und Gothaer Allgemeine sowie ehemalige Europa-CEO der Allianz Global Corporate & Specialty berät den Aufbau des Industrieversicherungsmarktplatzes Corify.

„Unsere Marktplätze sind der Schlüssel zur digitalen Transformation der Versicherungsbranche. Sie vernetzen alle Marktteilnehmer, schaffen Effizienz und ermöglichen datengetriebene Entscheidungen. Mit Oliver Brüß und Christopher Lohmann habe man zwei der renommiertesten Experten der Branche an Bord, die helfen, die Strategie noch gezielter umzuzusetzen“ sagt Artur Reimer, Vorstand der Hypoport Insurtech und CEO von Corify.