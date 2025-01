Florian Sperl leitet Business Development bei der Inter

Die Inter Versicherungsgruppe verstärkt ihr Management: Zum 1. Januar 2025 hat Florian Sperl die Leitung des Bereichs Business Development übernommen. In seiner Funktion soll der 50-jährige Sperl neue Marktchancen identifizieren, Prozesse optimieren und strategische Partnerschaften ausbauen. Ziel sei es, die Inter weiter zukunftsfähig und kundenorientiert aufzustellen, teilte der Versicherer mit. In seiner neuen Rolle berichtet er direkt an den Vorstandssprecher Roberto Svenda.

Sperl bringt umfassende Erfahrung mit: Zuletzt verantwortete er bei der Allianz-Tochter Deutsche Lebensversicherung AG (DLVAG) erfolgreich die Leitung von Vertrieb und Markenmanagement.

„Wir freuen uns sehr, Florian Sperl an Bord zu haben. Er wird mit seiner Expertise eine zentrale Rolle in der Weiterentwicklung unserer strategischen Geschäftsentwicklung einnehmen“, betont Roberto Svenda, Vorstandssprecher der Inter.