INVESTMENT SUMMIT 2026: Zölle, Welthandel und Volatilitäten – Anlagechancen im Jahr 2026

Es gilt, abseits der bloßen Euphorie um Künstliche Intelligenz kluge Anlageentscheidungen zu treffen. Welche Chancen sehen wir im Jahr 2026 und was sollte der Anleger beherzigen, um sein Vermögen zu erhalten und zu vermehren?
Diese Frage möchten wir Ihnen beantworten. Profitieren Sie dabei von der geballten Expertise erfolgreicher Fondsmanager. Unter der Marke „Investment Summit“ veranstalten die GANÉ Aktiengesellschaft/GANÉ Investment-AG, LOYS AG und die ProfitlichSchmidlin AG unter der organisatorischen Begleitung der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG einen gemeinsamen Investment-Lunch im deutschsprachigen Raum. Hierzu laden wir Sie sehr herzlich ein.
Freuen Sie sich auf einen makroökonomischen Ausblick, drei weitere spannende Vorträge mit jeweils zwei konkreten Investmentbeispielen und eine anregende Diskussion unter der Moderation von Börsenexpertin Sabrina Marggraf, n-tv, sowie auf eine köstliche kulinarische Begleitung.
Unsere Roadshow richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden sowie geeignete Gegenparteien im Sinne des §67 WpHG.
23.02.2026 ❘ Hamburg
24.02.2026 ❘ Hannover
25.02.2026 ❘ Essen
26.02.2026 ❘ Köln
27.02.2026 ❘ Frankfurt
02.03.2026 ❘ Leipzig
03.03.2026 ❘ Wien
04.03.2026 ❘ Stuttgart
05.03.2026 ❘ Zürich
06.03.2026 ❘ München
Weitere Informationen finden Sie hier.