Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Die besten Bilder vom 34er-Event des AfW im Colosseum Berlin

Veröffentlichung: - Lesezeit 3 min
Foto: Cash.
34 Jahre unabhängige Finanzberatung. Das muss gefeiert werden. Die AfW-Vorstände Frank Rottenbacher (v.li.) Franziska Geusen und Norman Wirth

Im Colosseum Filmtheater in Berlin feierte der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung am Donnerstag (18. Juni) sein 34-jähriges Bestehen und startete gleichzeitig unter dem Slogan "#DIE34ER" seine neu aufgelegte Kampagne für unabhängige Finanzberatung. Cash. war vor Ort. Die Bilder.

Zielsetzung der Reloaded-Kampagne „#DIE34ER“: Ein Zeichen für die Zukunft der unabhängigen Beratung durch Finanzdienstleister mit Zulassungen im Rahmen der verschiedenen Paragrafen mit 34er-Nummern in der GewO, für mehr öffentliche Wahrnehmung und für ein stärkeres gemeinsames Auftreten im Markt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Herausforderungen sind bekannt: Regulierungsdruck, wachsende Konkurrenz durch gebundene Vertriebsstrukturen und eine Öffentlichkeit, die unabhängige Berater noch zu selten als erste Wahl wahrnimmt. Dazu die Veränderungen durch Digitalisierung und KI.

So war das Programm im Colosseum dicht. Nach dem Auftakt mit einem Film zu 34 Jahren AfW mit diversen Grußworten aus der Branche folgten Impulse und Diskussionen zu den Themen, die die Branche gerade am stärksten bewegen: Cyber-Security, KI, Social Media und die Frage, was persönliche Beratung in einer digitalisierten Welt noch bedeutet – und wert ist.

Dazu der Verbandsblick: Dr. Helge Lach (BDV), Julie Schellack (BDVM), Martin Klein (Votum) und Kai Schulze (BVI) diskutierten gemeinsam mit dem AfW-Vorstand, wie Unabhängigkeit, Zukunftsfähigkeit und Vertrauen in der Beratung dauerhaft gesichert werden können, was das neue Altersvorsorgegesetz für die Vermittler bedeutet und was welche Regulierung noch in der Pipeline ist. Anschließend der gemütliche Teil: Networking, Essen, Drinks und Party.

34 Jahre AfW: Begrüßung durch den AfW-Vorstand – Frank Rottenbacher (v.li.), Franziska Geusen und Norman Wirth –
im traditionsreichen Kultkino „Colosseum“ in Berlin-Prenzlauer Berg (Alle Fotos: Cash./Stefan Löwer)
Lesen Sie hier, wie es weitergeht.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Startseite

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/die-besten-bilder-vom-34er-event-des-afw-im-colosseum-berlin-720407/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.