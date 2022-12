Der große Cash.-Jahresrückblick 2022 in Bildern

Der nächste Lebensversicherer erhöht für das kommende Jahr die laufende Gesamtverzinsung. So bietet die Inter Lebensversicherung für Neu- und Bestandskunden in 2023 nun 2,25 Prozent, nach 2,00 Prozent in 2022. Auch bei den Einmalanlagen hebt der Versicherer die Gesamtverzinsung an.