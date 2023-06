Jugend-Digitalstudie 2023: Jugendliche surfen fast 64 Stunden pro Woche im Netz

Endspurt – oder das Beste kommt am Schluss: Die letzten beiden Webinare der Cash. Digital Week 2023 haben es nochmal in sich. Melden Sie sich jetzt noch kostenlos an! Freitag, 23. Juni Herzlich willkommen in Ihrer Zukunft! Jetzt mal unter uns: Wissen Sie wie die Zukunft wird? Wissen …