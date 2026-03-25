Kakaopreis bricht ein: Schoko-Osterhasen dieses Jahr nur halb so teuer?

Der Blick auf die Rohstoffmärkte legt eine klare Entwicklung nahe: Kakao hat sich innerhalb eines Jahres um rund 60 Prozent verbilligt, Zucker um etwa ein Drittel. Rein rechnerisch müssten sich damit auch Schokoladenprodukte deutlich günstiger herstellen lassen. Im Supermarkt spiegelt sich diese Entwicklung bislang jedoch kaum wider.

„Es entsteht eine Lücke zwischen fallenden Rohstoffpreisen und stabil hohen Verbraucherpreisen. Preise steigen oft schnell, fallen aber nur langsam. Dieses Phänomen, der sogenannte Rakete-und-Feder-Effekt, zeigt sich nicht nur am Kakaomarkt. Unternehmen geben Kostensteigerungen direkt weiter, Preissenkungen dagegen verzögert oder gar nicht. Sinkende Rohstoffpreise werden genutzt, um Margen zu stabilisieren oder auszubauen“, sagt Maximilian Wienke, Marktanalyst bei eToro.

Ein wesentlicher Grund dafür liegt in der Beschaffung. Hersteller arbeiten mit langfristigen Einkaufsstrategien und sichern sich Rohstoffe oft Monate im Voraus. Viele der aktuell verarbeiteten Bestände wurden zu deutlich höheren Preisen eingekauft. Entsprechend bilden die Preise im Regal eher die Vergangenheit ab als die aktuelle Marktlage.

Verzögerte Wirkung sinkender Rohstoffpreise

Für Verbraucher bedeutet das eine zeitliche Verzögerung. Sinkende Rohstoffpreise kommen häufig erst nach sechs bis zwölf Monaten im Handel an. Neben den Einkaufskosten beeinflussen auch Logistik, Energiepreise und vertragliche Bindungen die Kalkulation.

Zudem bleibt der Kakaomarkt anfällig für Störungen. Rund zwei Drittel der weltweiten Produktion stammen aus Westafrika, insbesondere aus der Elfenbeinküste und Ghana. Extremwetter und Pflanzenkrankheiten führten 2025 zu erheblichen Ernteausfällen und haben die Abhängigkeit von wenigen Anbauregionen erneut verdeutlicht.

Diese strukturellen Risiken sorgen für eine hohe Volatilität. Selbst bei aktuell sinkenden Preisen bleibt die Unsicherheit über die künftige Entwicklung bestehen, was sich ebenfalls in der Preisgestaltung niederschlägt.

Nachfrage und Konsumverhalten als Preistreiber

Hinzu kommt die stabile Nachfrage, insbesondere zu saisonalen Anlässen wie Ostern. Traditionelle Konsummuster führen dazu, dass die Preissensibilität in diesen Phasen geringer ist.

„Der Verbraucher hat zwar Macht, nutzt sie aber nicht immer konsequent – vor allem nicht bei emotionalen oder saisonalen Käufen. Gerade zu Ostern ist die Nachfrage weniger preissensibel. Viele verzichten ungern auf Traditionen wie den Schoko-Osterhasen. Hersteller können höhere Preise daher länger durchsetzen oder über Shrinkflation arbeiten. Dabei wird die Menge eines Produkts reduziert, während der Preis gleich bleibt“, sagt Wienke.

Neben saisonalen Effekten könnten auch langfristige Trends die Nachfrage beeinflussen. Ein wachsendes Gesundheitsbewusstsein sowie Medikamente zur Gewichtsreduktion könnten den Konsum von Süßwaren dämpfen und damit mittelfristig auf die Preise wirken.