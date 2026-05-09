Post-Riester: Alte Leipziger setzt auf geförderte Fondsprodukte

Die Alte Leipziger Lebensversicherung bereitet sich auf die geplante Reform der privaten Altersvorsorge vor. Zum 1. Januar 2027 will das Unternehmen neue geförderte Altersvorsorgeprodukte anbieten und damit frühzeitig auf das Nachfolgemodell des bisherigen Riester-Systems reagieren.

„Die Reform bietet große Chancen für die private Altersvorsorge in Deutschland. Insbesondere die klarere Förderstruktur und die verbesserten Renditechancen durch reduzierte Garantien machen die neuen Produkte attraktiv“, sagt Dr. Jürgen Bierbaum, Vorstand der Alte Leipziger Lebensversicherung.

Neben dem gesetzlich vorgesehenen Standardprodukt plant der Versicherer ein Angebot mit fondsbasierten Lösungen und zusätzlichen Gestaltungsmöglichkeiten. Damit soll die neue Förderwelt stärker auf Kapitalmarkterträge ausgerichtet werden.

Reform soll private Altersvorsorge vereinfachen

Die Reform sieht eine einkommensunabhängige Förderung, flexiblere Produktstrukturen und den Verzicht auf verpflichtende Garantien vor. Dadurch sollen höhere Renditechancen entstehen. Steuerliche Vorteile und Zulagen sollen weiterhin erhalten bleiben.

Für bestehende Riester-Verträge sieht die Alte Leipziger keinen unmittelbaren Handlungsbedarf. Diese Verträge laufen weiter. „Viele Menschen fragen sich, ob sie jetzt handeln sollten. Unsere klare Botschaft lautet: Entscheidungen sollten gut informiert und auf Basis einer individuellen Beratung getroffen werden“, so Bierbaum.

Zur Unterstützung der Beratung stellt die Alte Leipziger ihren Vertriebspartnern ab sofort einen Förderrechner zur Verfügung. Damit soll sich individuell prüfen lassen, ob ein Wechsel in die neue Förderwelt sinnvoll ist. Ziel ist es, Vermittler frühzeitig auf Kundengespräche zur reformierten privaten Altersvorsorge vorzubereiten.