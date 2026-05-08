Bitcoin über 80.000 US-Dollar – die Rallye ist kein Selbstläufer

Bitcoins Rückkehr über 80.000 US-Dollar ist die wichtigste Entwicklung der vergangenen zwei Wochen. Dennoch würden wir davor warnen, zum jetzigen Zeitpunkt zu optimistisch zu werden. Die Rally wurde durch nachlassende geopolitische Spannungen, niedrigere Ölpreise und erneute Zuflüsse in ETFs unterstützt, auch wenn das breitere makroökonomische Umfeld weiterhin schwierig bleibt. Die Inflation erweist sich nach wie vor als hartnäckig, die Fed bleibt in ihrem Handlungsspielraum eingeschränkt, und die Unsicherheit rund um den CLARITY Act ist trotz jüngster Fortschritte nicht verschwunden.

Institutionelle Zuflüsse treiben die Bewegung

Der Ausbruch über 80.000 US-Dollar ist wichtig, weil der Markt seit Ende Januar wiederholt an dieser Marke gescheitert war. Zudem fällt dieses Niveau mit mehreren wichtigen Positionierungs- und Cost-Basis-Marken zusammen, darunter die durchschnittlichen Einstiegspreise der ETFs sowie die breitere institutionelle Positionierung.

Bemerkenswert an dieser Bewegung ist, dass sie deutlich stärker von institutionellen Zuflüssen als von privater Anlegerbeteiligung getragen wurde. Spot-Bitcoin-ETFs nahmen im April rund 2,9 Milliarden US-Dollar auf, hinzu kamen bislang weitere zwei Milliarden US-Dollar im Mai. Gleichzeitig bleiben Stimmungsindikatoren vergleichsweise verhalten, die Positionierung an den Derivatemärkten ist weiterhin defensiv ausgerichtet, und abgesehen von einigen wenigen Namen zeigt sich die Kursentwicklung bei Altcoins eher selektiv als breit angelegt.

Ölpreise und Geopolitik entlasten den Markt

Der unmittelbare Auslöser für die jüngste Aufwärtsbewegung scheint die Ankündigung von Project Freedom in Verbindung mit einem vorgeschlagenen iranischen Friedensrahmen gewesen zu sein. Dies drückte die Ölpreise deutlich nach unten und dämpfte kurzfristige Inflationserwartungen. Damit wurde ein wichtiger makroökonomischer Belastungsfaktor beseitigt, der Bitcoin in den vergangenen drei Monaten weitgehend im oberen Bereich der 70.000 US-Dollar gehalten hatte.

Die zugrunde liegenden Treiber bleiben jedoch unverändert: anhaltende ETF-Nachfrage, fortgesetzte Unternehmensakkumulation, ein schwächerer US-Dollar und Bitcoin-Wale, die ihre Positionen ausbauen.

Stablecoins: Kompromiss mit Signalwirkung

Auch auf regulatorischer Ebene gab es Fortschritte. Am Freitag, dem 1. Mai, veröffentlichten die Senatoren Thom Tillis und Angela Alsobrooks einen Kompromisstext zu Stablecoin-Renditen unter Section 404. Dieser untersagt Kryptounternehmen, Renditen anzubieten, die „wirtschaftlich oder funktional gleichwertig“ mit Bankeinlagenzinsen sind, lässt jedoch aktivitätsbasierte Belohnungen wie Transaktionsanreize und Treueprogramme weiterhin zu.

Coinbase und Circle unterstützten die Einigung umgehend, und die Polymarket-Wahrscheinlichkeit für eine Verabschiedung stieg von 46 Prozent auf 65 Prozent. Kurz darauf folgte Widerstand aus dem Bankensektor: Mehrere Branchenverbände warnten, renditetragende Stablecoins könnten klassische Kreditvergaben belasten, und kritisierten die Ausnahmen für aktivitätsbasierte Anreize als zu weit gefasst.

In gewisser Weise bestätigt gerade das wahrgenommene Bedrohungsniveau im Bankensektor das disruptive Potenzial von Stablecoins. Seit Freitag liegen Ethereum und Bitcoin deutlich im Plus. Das deutet darauf hin, dass der Widerstand der Banken die Einschätzung der Anleger bislang nicht verändert hat.

CLARITY Act: Wichtig für den Sektor, aber weniger entscheidend für Bitcoin

Der weitere Zeitplan rund um den CLARITY Act bleibt eng, aber grundsätzlich intakt. Entscheidend ist nun, ob der Gesetzgebungsprozess im Mai ohne größere Verzögerungen vorankommt. Das Hauptrisiko liegt weniger darin, dass der Kompromiss erneut aufgeschnürt wird, sondern vielmehr darin, dass Lobbydruck den Prozess verzögert und damit den ohnehin engen politischen Kalender belastet.

Gleichzeitig würden wir davor warnen, die Bedeutung regulatorischer Klarheit für Bitcoin selbst zu überschätzen. Bitcoin verfügt bereits über Spot-ETFs, breiten institutionellen Zugang und eine vergleichsweise klare Behandlung als Rohstoff in den USA. Wenn überhaupt, ist der regulatorische Fortschritt relevanter für Ethereum, Stablecoins und bestimmte DeFi-nahe Vermögenswerte. Die Kursentwicklung von Bitcoin dürfte weiterhin vor allem von makroökonomischen Liquiditätsbedingungen und institutionellen Zuflüssen bestimmt werden, weniger von Gesetzgebung zur Marktstruktur.

Makro bleibt das zentrale Risiko

Das makroökonomische Umfeld bleibt das zentrale Risiko. Die jüngste Fed-Sitzung hat bestätigt, dass die Währungshüter angesichts robuster Arbeitsmärkte und anhaltenden Inflationsdrucks weiterhin nur begrenzten Spielraum für Lockerungen haben. Die Märkte preisen inzwischen keine Zinssenkungen für das kommende Jahr ein, während der bevorstehende Wechsel an der Fed-Spitze eine zusätzliche Unsicherheitsebene schafft.

Gleichzeitig hat sich die Hebelung an den Krypto-Derivatemärkten wieder deutlich aufgebaut. Dadurch steigt das Risiko, dass eine scharfe Gegenbewegung mechanisch verstärkt wird.

Rally bleibt anfällig für Rückschläge

Mehrere Risiken könnten die aktuelle Rally unterbrechen. Eine erneute Eskalation rund um Iran und die Straße von Hormus würde den jüngsten Rückgang der Ölpreise wahrscheinlich umkehren und Inflationssorgen wieder in den Vordergrund rücken. Zudem besteht weiterhin ein gesetzgeberisches Risiko rund um den Zeitplan des CLARITY‑Acts, insbesondere falls Lobbybemühungen den Prozess über Mitte Mai hinaus verzögern.

Insgesamt bleibt das mittelfristige Umfeld für Bitcoin konstruktiv, gestützt durch ein knapper werdendes Angebot, institutionelle Akzeptanz und anhaltende Sorgen über fiskalische Tragfähigkeit und monetäre Entwertung. Nach einer starken Rally und einem technisch wichtigen Ausbruch reagieren die Märkte jedoch zunehmend sensibel auf makroökonomische Entwicklungen. Das aktuelle Umfeld bleibt von Kapitalflüssen und Liquidität geprägt – und markiert noch nicht den Beginn eines sauberen, politisch gestützten Expansionszyklus.

Autor James Butterfill ist Head of Research bei Coinshares.