Deutschlands erste KI-Vermögensverwaltung startet mit drei Portfolios

Künstliche Intelligenz entwickelt sich rasant zu einem zentralen Treiber der Finanzbranche. Insbesondere in der Vermögensverwaltung eröffnen datengetriebene Modelle neue Möglichkeiten: KI analysiert große Markt- und Risikodaten in Echtzeit, erkennt Muster schneller als klassische Verfahren und unterstützt die systematische Steuerung von Portfolios. Der Fokus verlagert sich dabei von reiner Automatisierung hin zu intelligenten Entscheidungsmodellen, die Marktbewegungen, Volatilitäten und Korrelationen kontinuierlich bewerten.

Ziel ist es, Risiken besser zu kontrollieren und Renditechancen effizienter zu nutzen – unter Einhaltung regulatorischer Vorgaben und transparenter Prozesse. Was lange vor allem institutionellen Investoren vorbehalten war, findet zunehmend Eingang in strukturierte Anlagelösungen für breitere Anlegergruppen.

Vor diesem Hintergrund hat die Deutsche Gesellschaft für Ruhestandsplanung mbH (DGfRP) den Einsatz von KI systematisch in ihre strategische Ausrichtung integriert. Sie verfolgt dabei einen technologieoffenen Ansatz, der klassische Vermögensplanung mit modernen, datenbasierten Investmentmethoden verbindet.

Im Ergebnis sind drei eigenständige KI-Portfolios entstanden. Shield, Guardian und Eagle Eye, die auf algorithmisch unterstützten Anlagestrategien basieren. Diese Portfolios kombinieren quantitative Modelle mit laufender Überwachung und sollen Marktchancen strukturiert identifizieren sowie Risiken regelbasiert steuern. Die Lösungen sind derzeit exklusiv in bestehende Strukturen eingebunden und richten sich an die Breite aller Anleger. Dabei nutzt das Angebot in einem ersten Schritt eine Mantellösung, über die steuerliche Effekte strukturiert berücksichtigt werden können.

Die Entwicklung und Umsetzung der KI-Portfolios basiert auf einem spezialisierten Partnernetzwerk. Die MFC Service GmbH Deutschland übernimmt dabei die Rolle als Asset Manager und Haftungsdach und stellt als WpIG-Institut den regulatorischen Rahmen für die Umsetzung der Strategien sicher. Für die technologische Umsetzung zeichnet die 3Pace AI & Developement verantwortlich, die als KI-IT-Dienstleister die zugrunde liegenden Systeme, Datenmodelle und Algorithmen über die letzten Jahre entwickelt hat und nun betreibt. Ergänzt wird die Struktur im ersten Schritt durch die Liechtenstein Life Insurance, Vaduz, deren Plattform den Zugang zu langfristig ausgerichteten Investment- und Vorsorgelösungen ermöglicht.

Diese Kombination aus regulatorischer Infrastruktur, technologischer Expertise und finanzwirtschaftlicher Plattform bildet die Grundlage für die Skalierung KI-basierter Vermögenslösungen im regulierten Marktumfeld. Nun ist erstmalig in Deutschland der Zugang zu KI-Portfolios geschaffen.

Parallel zu den bestehenden Angeboten plant die DGfRP den nächsten Entwicklungsschritt noch im Januar 2026. Künftig sollen auch freie KI-Portfolios verfügbar gemacht werden, sowie KI gesteuerte Krypto-Portfolios im Rahmen der Vermögensverwaltung. Ziel ist es, gemeinsam mit einem leistungsstarken und modernen deutschen Bankpartner eine Lösung zu etablieren, die unabhängig von exklusiven Vertriebs- oder Versicherungsstrukturen nutzbar ist. Das ist der Mehrwert für viele Vertriebe und deren Vermittler.

Damit soll der Zugang zu KI-gestützter Vermögensverwaltung weiter geöffnet und ein erstmaliges Angebot geschaffen werden, das Transparenz, technologische Innovation und regulatorische Sicherheit miteinander in Deutschland verbindet. Die Initiative verdeutlicht, dass KI nicht als kurzfristiger Trend verstanden wird, sondern als strategischer Baustein für die Zukunft der Vermögensverwaltung. Wir sind offen für Anfragen und Kooperationen mit Haftungsdächern, Vertrieben und Vermittlern, die sich neuen innovativen Produkten öffnen wollen – wir liefern und unterstützen gerne in diesem Segment.

Peter Härtling ist geschäftsführender Gesellschafter der Deutschen Gesellschaft für Ruhestandsplanung, Präsident des Bundesverbandes der Ruhestandsplaner e.V. und Aufsichtsratsvorsitzender der Gubbi AG.