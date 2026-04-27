Herr Göhner, wie stehen junge Menschen zur Altersvorsorge?

Göhner: Laut aktuellen Studien glauben die meisten jungen Menschen nicht mehr an die gesetzliche Rente. Gleichzeitig ist ihnen bewusst, dass sie richtig alt werden können. Laut Ipsos Global Trends erwartet ein Drittel der 16- bis 44-Jährigen das 100. Lebensjahr zu erreichen. Die junge Generation weiß also, dass sie privat fürs Alter vorsorgen muss. Doch daraus folgt nicht zwangsläufig eine Aktion. Laut aktuellem Altersvorsorge-Report der Deutschen Bank scheuen 61 Prozent der unter 30-Jährigen eine Entscheidung und schieben das Vorsorge-Thema vor sich her.

Was bedeutet das für Vermittlerinnen und Vermittler?

Göhner: Die Ansprache der jungen Zielgruppe muss gezielt und bedarfsgerecht sein und sollte nicht mit einem erhobenen Zeigefinger kommen. Ein passender Einstieg kann über das Thema Gesundheit erfolgen, denn damit können sich viele junge Menschen sehr gut identifizieren. Vermittler sollten ihre jungen Kunden mit verständlichen Argumenten genau dort abholen, wo sie aktuell stehen. Damit schaffen Sie Vertrauen und erzeugen einen konkreten Gesprächsanlass für die Beratung. Die Ansprache ist besonders zielführend, wenn sie mit einem hohen Unterhaltungswert und Humor verknüpft wird. Daher haben wir unsere neue Vertriebskampagne mit dem Titel „Länger leben lohnt sich“ auf diesen Eckpunkten aufgebaut.

Wie ist Ihre Vertriebskampagne gestaltet?

Göhner:Wir liefern erfrischend aufmerksamkeitsstarke Storys und kleine, witzige Geschichten, die im Kopf bleiben. Die Kampagne zeigt verschiedene Charaktere, die fast schon übertrieben gesund leben, um später mal so richtig alt zu werden. Zum Beispiel einen Büroangestellten, der am Schreibtisch ein Eisbad nimmt oder eine junge Frau, die die Wartezeit an der Bushaltestelle in ihrer tragbaren Dampfsauna verbringt. Und warum wollen diese jungen Leute sehr alt werden? Weil sich ihre kluge Fondsvorsorge ein Leben lang auszahlt! Im Stuttgarter Vermittlerportal der Stuttgarter erhalten Vermittler dazu eine fix und fertig aufbereitete Kampagne – inklusive Videospots, Flyer, Vorlagen für ihre Endkundenkampagne und passende Social-Media-Posts.

Junge Menschen gelten als aktien- und fondsaffin. Wie lassen sie sich am besten von den Vorteilen einer Fondsrente im Versicherungsmantel überzeugen?

Göhner: Das stimmt, die Zielgruppe ist sehr viel mehr aufgeschlossen gegenüber Aktien, Fonds und ETFs als frühere Generationen. Fondsgebundene Rentenversicherungen sind ihnen jedoch weniger geläufig. Sie wünschen sich aber auch Planbarkeit und Sicherheit. Unsere Materialien der Kampagne zielen auf diese Wünsche ab. So können Vermittler ihren jungen Kunden aufzeigen, dass eine Fondsvorsorge finanzielle Vorteile und Flexibilität bietet, die sich im Alter so richtig auszahlt – und zwar bis ans Lebensende!

Vorteile Fondsvorsorge als Versicherungslösung



– Lebenslange Rente (Kapital- oder Teilauszahlung möglich)

– Anpassbare Beitragsgarantie (0 bis 80 Prozent) je nach

– Vertragslaufzeit

– Freie Anlagenwahl aus Fonds und ETFs oder gemanagtes Portfolio

– Kostengünstiger Fondskauf ohne Ausgabeaufschlag

– Kostenfreie Fondswechsel

– Steuerfreie Erträge während der Ansparphase

– Steuerbegünstigte Auszahlung im Vergleich zum Direktinvestment

Und wenn der Einwand kommt: „Ich investiere lieber direkt in Fonds“?

Göhner: Das ist ein wichtiger Punkt, daher bieten wir auch einen Vergleich der Fondsrente mit einem Direktinvestment in Fonds an. So können Vermittler mit dem FondsanlagenOptimierer der Stuttgarter steuerliche Vorteile wie etwa die steuerfreien Erträge während der Ansparphase und die steuerbegünstigte Auszahlung im Vergleich zum Direktinvestment sehr plakativ erläutern. Hinzu kommen klar strukturierte Grafiken zum Beispiel zum Zinseszinseffekt, der einen möglichst frühen Einstieg in die fondsgebundene Vorsorge belohnt.

Wie können Vermittler die Kampagne der Stuttgarter vollumfänglich nutzen?

Göhner: Sämtliche Vertriebshilfen der neuen Kampagne (siehe Kasten) stehen unseren Vertriebspartnern zur Verfügung. Wer seine Kunden automatisiert ansprechen möchte, kann dies über ein Konto bei der Marketing-Plattform digidor realisieren. Dort können Vermittler die vorbereitete Landingpage, Newsletter-Vorlagen, Social-Media-Posts einfach kostenlos mit Ihrem Namen und Logo personalisieren – und mit wenigen Klicks auf ihren Kanälen veröffentlichen.

Die Kampagne ist produktunabhängig. Welche konkreten Lösungen haben Sie für die junge Zielgruppe im Angebot?

Göhner: Mit der zu Jahresbeginn lancierten Fondsrente alpha+ mit 100-prozentigem Investment in Fonds und der bereits seit fünf Jahren am Markt etablierten Fondsrente performance+ mit flexibel anpassbarer Beitragsgarantie stehen sehr leistungsstarke Lösungen der Stuttgarter für die junge Zielgruppe zur Verfügung. Beide Lösungen bieten ein großes Fondsangebot inklusive kostengünstiger ETFs und gemanagter Portfolios und vielfältige Gestaltungsoptionen. alpha+ ist als BasisRente, FlexRente und als Kindervorsorge erhältlich. performance+ bieten wir in der geförderten, betrieblichen und privaten Altersvorsorge an.

Der Kick für Akquise und Beratung – die Vertriebshilfen zur Kampagne



Kampagnen-Videoclip

Der kurze Film zeigt mit einem Augenzwinkern: Länger leben lohnt sich! So sehr, dass die „Filmhelden“ dafür die schrägsten Maßnahmen ergreifen.





Humorvolle Social-Media Clips

Kundenflyer „Vorteile der Fondsvorsorge“

Alle Vorteile der Fondsvorsorge als Versicherungslösung, auch im Vergleich zu anderen Anlageformen, sind in diesem Flyer plakativ auf den Punkt gebracht. Ein Werbemittel, mit dem junge Menschen überzeugt werden. Auch digital zum Download!





digidor Endkunden-Kampagne zum Ausspielen auf Knopfdruck

Die Plattform digidor ermöglicht es, Kundenkommunikation einfacher, schneller und voll automatisiert umzusetzen. Personalisierte Kampagnen auf Knopfdruck werden ohne großen Zeitaufwand ausgepielt – inklusive Landingpage, Postings und Mailings. Komplett kostenlos!





Infoblatt Fondssparen vs. Fondsvorsorge

Unter dem Titel „Das kann nur eine Fondsvorsorge als Versicherungslösung!“ liefert das Infoblatt fünf starke Argumente vom Fondskauf bis zur Auszahlung mit Fokus auf steuerlichen Vorteilen. Es kann online oder ausgedruckt für die fundierte Beratung eingesetzt werden.