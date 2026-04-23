Warum Effizienz von KI bei Finanzdienstleistern vor allem eine Frage der Organisation ist



Bei vielen Unternehmen besteht kein Zweifel mehr daran, dass in ihren

Arbeitsabläufen Künstliche Intelligenz (KI) eine immer wichtigere Rolle spielen wird.

Sie bekommen in ihrer Einschätzung Unterstützung durch namhafte Institutionen. Die

sind sich einig, dass die entscheidende Frage nicht ist, ob KI eingesetzt wird,

sondern wie und wo. Damit beschäftigen sich wohlgemerkt nicht nur Frontier firms,

also Unternehmen, die KI ohnehin schon so tief in ihre Strukturen und Strategien

integriert haben, dass die intelligenten selbstlernenden digitalen Helfer mehr

strategischer Partner als nur Instrument ist. Dies gilt auch für den Finanzbereich.

Gerade Banken werden mehr und mehr mit KI konfrontiert und begeben sich auf die

Suche nach effizienzsteigernden Einsatzgebieten.

Agentic AI – Traum eines jeden Betriebswirts

Bei der Frage nach den Einsatzbereichen von KI und wo diese aufhören, kommen

Experten bereits seit Längerem zu dem Schluss, dass KI Jobs verändert, aber nicht

ersetzt. So gibt es zwar mittlerweile extrem leistungsfähige Lösungen. Man nehme

nur einmal autonome KI-Agenten, die ohne direkte Überwachung durch einen

Menschen ganze Prozesse selbstständig bearbeiten können. Doch auch wenn

Bereiche wie dieser das große Potenzial der Technik offenbaren – speziell das

Beispiel Agentic AI verdeutlicht, warum eine funktionierende Kooperation zwischen KI

und dem Menschen in bestimmten Bereichen so wichtig sein wird. So bietet Agentic

AI ohne Frage das Potenzial Kapazitätsengpässe aufzulösen, Wachstum zu

ermöglichen, Kosten zu senken, Kundenbedürfnisse zu befriedigen, Effizienzen in

der Customer Journey zu steigern und die Customer Experience zu verbessern.

Kurzum: Agentic AI ist der Traum eines jeden Betriebswirts.

Voraussetzung dafür, dass dieses immense Potenzial auch ausgeschöpft werden

kann, ist allerdings, dass die KI sauber in der Organisation implementiert ist – und

das ist eine Herausforderung, die sich nicht auf die IT-Abteilung beschränkt.

Schließlich weist Agentic AI zwar per se keine technische Unzulänglichkeit auf, sie

hat allerdings einen Malus auf regulatorischer Seite: Sie kann etwa in der

Finanzbranche bestimmte Compliance-Anforderungen, vor allem in besonders

regulierten Teilbereichen, nicht erfüllen – aus dem simplen Grund, dass KI keine

streng konsistenten Ergebnisse liefert, sondern Abweichungen möglich sind. Diese

sind dadurch weniger nachvollziehbar und weniger plausibel – das ist für

Unternehmen aus dem Banking ein großes Thema.

Mensch als Entscheiderinstanz

Daher sind Plausibilitätschecks durch Menschen an kritischen Weichen zwingend

notwendig. Zwar könnte ein KI-Agent von technischer Seite etwa längst eigenständig

die Strecke eine Kreditantrags bearbeiten. Da aber laut Europäischer Union (EU)

unter anderem Bonitätsbewertungen Hochrisikoanwendungen sind, darf dieses

Thema allein aus Compliance-Gründen niemals einem KI-Agenten allein überlassen

werden. Und das ist nur eines von vielen Beispielen, in denen sich betroffenen

Unternehmen die Frage stellen, wie sie etwa mit autarken KI-Entscheidungen

umgehen sollen, wenn diese in einem regulierten Umfeld stattfinden, was sie

überhaupt der KI überlassen dürfen und sollten und wo der Mensch als finale

Entscheider-Instanz tätig werden muss.

Es sind also regulatorische Vorgaben, die grundsätzlich die Konsequenz haben

können, dass Mensch und KI künftig nebeneinander in einem hybriden Modell

arbeiten und als digitale und humanoide Kollegen miteinander interagieren. Und

damit werden diese Vorgaben für Unternehmen, speziell für solche aus dem

Bankenbereich, zu Herausforderungen der Organisationsentwicklung. Besonders in

Bereichen, in denen der organisationale Rahmen von Bedeutung ist, wird allerdings

eine frühzeitige Abstimmung vonnöten sein: Die Effizienzsteigerungen, die sich

Unternehmen aus KI versprechen, werden sich nur dann ergeben, wenn die

organisationalen Rahmenbedingungen geschaffen sind, bevor die Tools eingeführt

werden. Den Samen zu säen, bevor das Feld vorbereitet ist, ist ein Bild, das ideal

auch zum Themenkomplex „KI in Unternehmen“ passt.

Dringend notwendig: Organisationsentwicklung und Veränderungsbegleitung

Daher sollte sich die Organisationsentwicklung unter anderem auch frühzeitig der

Aufgabe widmen, neue Job-Rollen für hybride Teams zu definieren. Denn das Thema

Agentic AI ist auch im Bereich des Personals von Bedeutung: HR-Abteilungen

werden im Besonderen gefordert sein, wenn sie sich strategische Gedanken über

Teamdynamiken machen müssen. Für sie wird die Entwicklung neuer Rollen und

Funktionen zur Aufgabe werden. Dabei wird sich etwa die Frage nach einem

ausgewogenen Verhältnis zwischen Mensch und KI-Agent innerhalb eines Teams

stellen: Wie viel KI ist sinnvoll und wie viel vertretbar? Wie wird sie so in den

Büroalltag integriert, dass eine ideale Zusammenarbeit zwischen der menschlichen

Belegschaft und ihren KI-„Kollegen“ gewährleistet wird und dass sie so effizient wie

möglich gestaltet werden kann? Wie sieht künftig die Mensch-Maschine-Ratio im

Unternehmen aus? Kurzum: Wie gestaltet man dieses Verhältnis so, dass sich KI am

effektivsten einsetzen lässt, sowohl unter dem Aspekt der Produktivität als auch dem

Aspekt der Verträglichkeit mit den menschlichen Kollegen? Nicht zuletzt auch vor

diesem Hintergrund sollten Führungskräfte geschult werden, hybride Teams zu

führen. Zudem müssen sie neue KPIs entwickeln und Ziele anpassen. Überhaupt ist

Change Management gefragt: Die Mitarbeiter sollten KI als Möglichmacher

wahrnehmen, der sie von stupiden Routinetätigkeiten befreit und ihnen Raum für

Kreativität schafft. Wird KI als Restrukturierungsprogramm oder Jobkiller

wahrgenommen, werden sich effizienzsteigernde Effekte nicht erzielen lassen, weil

das Team die Kooperation verweigert – in diesem Zusammenhang wird es

mitentscheidend sein, dass der Betriebsrat frühzeitig involviert wird.

Dabei geht es wohlgemerkt nicht nur um Compliance-sensible Bereiche, in denen

Prüfmechanismen eine große Rolle spielen. Auch in anderen Bereichen wird die

Führung von morgen eine Frage des ausgewogenen Verhältnisses zwischen

eingesetzter KI und den am jeweiligen Projekt beteiligten Menschen sein. Speziell

Banken sind davon aber in hohem Maße betroffen, da in diesen Instituten der

Nachholbedarf besonders hoch ist und auch von den Banken selbst als Lernfeld

identifiziert wird. Allerdings haben sie bereits erkannt, dass die Zukunftsfähigkeit von

Banken maßgeblich bestimmt wird durch den Zeitpunkt, zu dem sie sich dieser

Herausforderung stellen: je früher, desto besser. Die jüngste Studie 2025 der

Wow!Banking Initiative, in deren Rahmen 386 Institute in Deutschland befragt

wurden, hat gezeigt, dass sich die deutschen Banken der Herausforderung in den

Bereiche Technologie und Künstliche Intelligenz durchaus bewusst sind.

KI startet nicht im Rechenzentrum

Es ist zugegebenermaßen keine neue Erkenntnis, dass die richtige Organisation

eines Unternehmens entscheidend für dessen wirtschaftlichen Erfolg ist. Mit der

Komponente KI hat ein Unternehmen nun aber einen neuen Baustein, den es

sinnvoll in seine Struktur einbetten muss – jetzt geht es darum, dieses Instrument an

der richtigen Stelle einzusetzen, um dessen Potenzial ideal auszunutzen.

Drei Aspekte sind dabei zu beachten. Erstens müssen sich die Verantwortlichen

darüber bewusst sein, dass KI nur das „Wie“ beschreibt. Bevor es implementiert wird,

braucht es aber mehrwertstiftende Use Cases – beantwortet muss also die Frage

nach dem „Was“. Zweitens müssen Mitarbeiter frühzeitig eingebunden und an der

Entscheidung darüber beteiligt werden, welche Einsatzgebiete sinnvoll sind. Fragen

wie „Was braucht ihr?“, „Was kostet euch viel Zeit?“ und „Wo müssen wir besser am

Kunden sein?“ holen Belegschaft wie Betriebsrat gleichermaßen ab und bauen damit

Widerstand von dieser Seite ab.

Den dritten Aspekt stellt die gesamtbetriebliche holistische Sicht dar. So beginnt KI

nicht im Rechenzentrum. Es ist vielmehr zwingend erforderlich interdisziplinäre

Teams mit einem hochrangigen Sponsor zu gründen. Mit Beteiligten aus den

Abteilungen Legal, HR, Sales, Compliance und Produkt sollten alle erforderlichen

Parteien am Tisch vertreten sein, um ihre jeweilige Perspektive zu teilen und bei der

Implementierung sinnvoll zusammenzuarbeiten.

All dies macht deutlich: Wer sich mit dem sinnvollen Einsatz von KI im Unternehmen

beschäftigen will, darf sich nicht auf Technik und Tools beschränken; diese stellen in

einer Welt von Low-Code-Plattformen und APIs den Part mit den geringsten

Herausforderungen dar. Wesentlicher sind die Entscheidung für den Use Case, die

Antwort auf die Frage „Was wollen wir eigentlich lösen?“ sowie die

Veränderungsbegleitung inklusive der Entwicklung von Organisationsstrukturen und –

abläufen.

Wird das vernachlässigt, werden sich ertrags- und effizienzsteigernde Effekte auch

bei der ausgefeiltesten KI-Technologie nicht einstellen. Dann heißt es vollkommen zu

Recht: A fool with a tool ist still a fool.

Autor Aleksandar Jeremic ist Geschäftsführer von fino digital. finos Wurzeln liegen im ersten digitalen und vollautomatisierten Kontowechsel der FinTech-Branche. Seit der Gründung 2015 ist fino stetig gewachsen und ist heute marktführender Innovationstreiber in den Technologien Konto- und Datenanalyse, Regulatorik, Steuern und Dokumentenmanagement. Für Kunden und Partner entwickelt fino maßgeschneiderte Software-Lösungen, die Perspektiven für neue Geschäftsmodelle im B2B- und B2B2CBereich schaffen.

fino digital ist davon überzeugt, dass datengetriebenen Geschäftsmodellen die Zukunft

gehört. Als Experte im Bereich der Konto- und Datenanalyse ist es die erklärte Mission von

fino digital, Daten einen Wert zu geben und sie durch intelligente und zukunftsweisende

Data-Analytics-Lösungen in hochwertige Insights zu verwandeln.