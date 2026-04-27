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Die neue Balance

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Portrait von Jörg Droste, Redakteur und Ressortleiter Versicherungen beim Cash Magazin.: EUROPA, DEUTSCHLAND, HAMBURG, HAMBURG, 06.05.2022: - Florian Sonntag -
Foto: Florian Sonntag
Jörg Droste, Redakteur Cash.

Über Jahrzehnte hat sich Deutschland an Garantien festgehalten. Doch diese Sicherheit hat ihren Preis – und der zeigt sich immer deutlicher: zu wenig Rendite, zu wenig aufgebautes Vermögen und oft zu kleine Renten. 

Gleichzeitig ist Altersvorsorge kein Spiel für Zocker. Es geht um Sicherheit, Vertrauen, um ein gutes Gefühl für die finanzielle Zukunft. Und genau hier beginnt der Konflikt. Rendite ohne Kapitalmarkt funktioniert nicht. Die geplante Reform der privaten Altersvorsorg trägt dem Rechnung. Weniger starre Garantien, mehr Chancen. Das ist ein notwendiger Schritt nach vorn – bei dem sich viele trotzdem unwohl fühlen dürften. 

Dabei liegt die größere Gefahr darin, nichts zu wagen. Gerade junge Menschen  wissen, dass sie länger leben und selbst mehr vorsorgen müssen. Und doch bleibt das Thema Börse und Kapitalmarkt für viele weit weg. Genau hier entscheidet sich, ob der Wandel gelingt. Altersvorsorge muss verständlicher werden, greifbarer, näher am echten Leben. Dafür braucht es mehr Aufklärung und Informationen. 

Kapitalmärkte schwanken. Wer das versteht, gewinnt Sicherheit im Denken. Am Ende geht es um eine neue Balance aus Sicherheit und Chance. Beides gehört zusammen. Denn entscheidend ist nicht, Risiken zu vermeiden, sondern bewusst damit umzugehen.

Dieser Artikel ist Teil des EXKLUSIV Stuttgarter Lebensversicherung. Alle Artikel des EXKLUSIV finden Sie hier.

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