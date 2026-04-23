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Gewinn-Ranking 2025: Diese Konzerne erzielen den höchsten Ertrag je Beschäftigten

Veröffentlichung: - Lesezeit 3 min
Gewinn-Ranking 2025
Foto: ChatGPT
Ranking 2025: Diese Unternehmen erzielen weltweit den höchsten Gewinn pro Mitarbeiter.

Viele Konzerne bauen Stellen ab und steigern zugleich ihre Gewinne. Eine Auswertung der 200 größten börsennotierten Unternehmen zeigt, welche Firmen 2025 beim Gewinn pro Mitarbeiter besonders weit vorne liegen. Vor allem Technologie- und Energiekonzerne setzen Maßstäbe.

Massenentlassungen prägen auch 2026 in vielen Branchen das Bild. Gleichzeitig berichten zahlreiche Unternehmen weiter von hohen, teils rekordverdächtigen Gewinnen. Das deutet auf eine Entwicklung hin, bei der wirtschaftlicher Erfolg immer weniger an die Größe der Belegschaft gebunden ist.

Vor diesem Hintergrund hat BestBrokers untersucht, welche Unternehmen im Geschäftsjahr 2025 den höchsten Umsatz und Nettogewinn pro Mitarbeiter erzielt haben. Dafür wertete das Team die Finanzdaten der 200 größten börsennotierten Unternehmen nach Marktkapitalisierung auf Basis von Companies Market Cap sowie die jeweiligen Geschäftsberichte aus. Umsatz und Nettogewinn wurden jeweils durch die Mitarbeiterzahl geteilt und daraus ein Ranking erstellt. Ergänzend berechneten die Analysten, wie schnell ein Unternehmen einen Nettogewinn von einer Million Dollar erwirtschaftet.

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Lesen Sie hier, wie es weitergeht.

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