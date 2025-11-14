KI-Investitionsboom treibt Tech-Konzerne zurück an den Anleihemarkt

Die großen US-Technologiekonzerne haben im Herbst ihre Aktivitäten im Markt für Unternehmensanleihen deutlich ausgeweitet. Nach einem verhaltenen Sommer sorgten vor allem Meta, Alphabet und Oracle für eine neue Dynamik im US-Investment-Grade-Segment. Hintergrund ist der anhaltende Investitionsschub im Bereich Künstliche Intelligenz, der sich zunehmend über den Kapitalmarkt finanziert. Für 2025 planen Microsoft, Oracle, Apple, Amazon, Meta und Alphabet zusammen Investitionen von mehr als vierhundert Milliarden US-Dollar, ein deutlicher Anstieg gegenüber den Vorjahren.

Iain Stealey, International Chief Investment Officer in der Fixed Income, Currency & Commodities Gruppe bei J.P. Morgan Asset Management, sieht in den jüngsten Emissionen einen Beleg für die hohe Marktaufnahmefähigkeit. „Dass die Emissionen so stark nachgefragt werden, zeigt das Vertrauen der Anleger in die Fundamentaldaten dieser Unternehmen und in die Tiefe des US-Kreditmarkts.“ Gleichzeitig betont er die Bedeutung eines selektiven Vorgehens, da sich die Fundamentaldaten in einem dynamischen Umfeld schnell verändern können.

Meta sorgte im Oktober für den größten Impuls: Das Unternehmen platzierte erstmals seit 2022 eine umfangreiche Mehr-Tranchen-Emission über dreißig Milliarden US-Dollar. Das Orderbuch erreichte mit einhundertfünfundzwanzig Milliarden US-Dollar ein Rekordniveau und stellte die bisher größte Nachfrage für eine einzelne Emission im Investment-Grade-Bereich dar. Kurz darauf folgte Alphabet mit einer Emission über fünfundzwanzig Milliarden US-Dollar in den USA und Europa, während Oracle bereits im September einen Deal über achtzehn Milliarden US-Dollar platzierte.



Bilanzqualität der Emittenten bleibt solide



Trotz der hohen Volumina bleiben die Bilanzen der großen Tech-Konzerne robust. Nach Schätzungen von J.P. Morgan Asset Management verfügt Meta selbst nach der jüngsten Emission über mehr Barmittel als Schulden. Die Gesamtverschuldung liegt bei rund dem 0,5-fachen des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Auch die Aussichten für Umsatz und Gewinn gelten als stabil, was die fortlaufenden Investitionen in die KI-Infrastruktur untermauert.

„Die Rückkehr der großen Tech-Emittenten zeigt die enorme Aufnahmekapazität des US-Investment-Grade-Markts,“ erklärt Stealey. „Für Investoren eröffnen sich dadurch Chancen, qualitativ hochwertige Unternehmensanleihen zu attraktiveren Bewertungen zu erwerben als noch zu Jahresbeginn.“ Denn die jüngsten Emissionen sind zu Konditionen erfolgt, die im Vergleich zu früheren Platzierungen höhere Risikoaufschläge bieten.

Das höhere Angebot führte zuletzt zu einer moderaten Ausweitung der Spreads. Seit dem 19. September 2025 stieg der ICE BofA US Corporate Bond Index-Spread um neun Basispunkte. Stealey erklärt, dass insbesondere die seltenen Auftritte von Meta und Alphabet im Markt für Investment-Grade-Anleihen zu einer Bewegung in den Sekundärmarktkonditionen beigetragen haben. Beide Emittenten verfügen über ein AA-Rating und gelten als stabile Kreditnehmer.



Nachfrage bleibt stabil



Während das größere Angebot kurzfristig Druck auf die Spreads ausübt, bleibt die Nachfrage breit abgestützt. „Internationale Investoren finden in US-Dollar-Papieren weiterhin attraktive Renditen im Vergleich zu anderen globalen Märkten“, sagt Stealey. Die anhaltende Überzeichnung neuer Emissionen sowie knappe Händlerbestände deutet er als Zeichen einer effizienten Marktaufnahme. Zugleich rechnet er damit, dass die großen Technologieunternehmen auch im kommenden Jahr erneut auf den Markt zurückgreifen werden. „Das wird weiterhin Möglichkeiten schaffen, um relative Wertsteigerungen in aktiv verwalteten Unternehmensanleihen-Portfolios zu erzielen“, ist Stealey überzeugt.

Für Anleger bleibt aus seiner Sicht entscheidend, selektiv vorzugehen. „Für Anleger bedeutet das Umfeld attraktive Chancen bei gleichzeitig stabilen Fundamentaldaten. Wichtig dabei ist jedoch, selektiv zu bleiben“, sagt Stealey. Entscheidend seien starke Bilanzen, planbare Cashflows und eine gefestigte Marktstellung.

Eine Möglichkeit, breit diversifiziert an diesem Markt zu partizipieren, bieten aktiv gemanagte ETFs. Der JPMorgan Global IG Corporate Bond Active UCITS ETF ermöglicht einen flexiblen Zugang zu einem globalen Portfolio hochwertiger Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Das Fondsmanagement stützt sich auf ein Research-Team mit mehr als siebzig quantitativen und fundamentalen Analysten. Der etablierte aktive Investmentprozess soll helfen, Marktineffizienzen gezielt zu nutzen und Chancen im globalen Unternehmensanleihenmarkt effizient zu erschließen.