Immobilien-Teilverkauf rechtlich gestärkt: Urteil schafft erstmals Klarheit

Ein aktuelles Urteil des Landgerichts Hamburg sorgt für mehr rechtliche Klarheit beim Immobilien-Teilverkauf. In der Entscheidung vom 24. April 2026 (Az. 307 O 225/25) stuft das Gericht das Modell erstmals ausdrücklich als eigenständige Vertragskonstruktion ein und grenzt es vom klassischen Verbraucherdarlehen ab. Darauf weist der Bundesverband Immobilienverrentung (BVIV) hin.

Im konkreten Fall bestätigte demnach das Gericht die Wirksamkeit der zugrunde liegenden Verträge. Dazu zählen der Grundstückskaufvertrag, die Miteigentümervereinbarung sowie der Nießbrauchbestellungsvertrag. Auch eine Sittenwidrigkeit der Vereinbarungen konnte das Gericht nicht erkennen.

Damit folgt das Urteil einer Argumentationslinie, die bereits in der juristischen Fachdebatte angelegt ist. So kommt auch ein Gutachten von Prof. Dr. Hans Christoph Grigoleit zu dem Ergebnis, dass ein wesentliches Merkmal eines Darlehens fehlt, nämlich die persönliche Rückzahlungspflicht des Verbrauchers.

Eigenständiges Modell statt Kreditstruktur

Nach Auffassung des Gerichts handelt es sich beim Immobilien-Teilverkauf um eine Kombination aus Immobilienveräußerung, Nießbrauch und späterer Verwertung, berichtet der BVIV. Diese Struktur unterscheidet sich grundlegend von klassischen Kreditmodellen.

Die rechtliche Einordnung des Teilverkaufs steht jedoch seit geraumer Zeit im Fokus von Politik, Aufsicht und Öffentlichkeit. Entsprechend groß ist die Bedeutung der Entscheidung für Marktteilnehmer und Interessenvertretungen.

„Das Urteil ist ein wichtiger Schritt hin zu einer sachgerechten Einordnung des Immobilien-Teilverkaufs. Es zeigt, dass wir es mit einem eigenständigen Modell zu tun haben, das nicht mit klassischen Kreditstrukturen gleichgesetzt werden kann. Entscheidend ist nun, auf dieser Grundlage Transparenz, Vergleichbarkeit und Verbraucherschutz gezielt weiterzuentwickeln”, so Thomas Weiss, Vorstand des BVIV.

Mehr Orientierung und steigende Anforderungen

Der Teilverkauf ermöglicht es, gebundenes Vermögen zu nutzen, ohne die eigene Wohnsituation aufgeben zu müssen. Mit der wachsenden Marktbedeutung steigen jedoch auch die Anforderungen an die Branche. Der BVIV arbeitet nach eigenen Angaben an einheitlichen Standards, um Transparenz und Vergleichbarkeit zu verbessern.

Dazu zählen unter anderem standardisierte Informations- und Kostendokumente, nachvollziehbare Beispielrechnungen sowie strukturierte Geeignetheitsprüfungen. Ergänzende Instrumente wie die BVIV-Basisinformation, Prüf- und Aufklärungsdokumente sowie Musterverträge sollen diese Entwicklung unterstützen.