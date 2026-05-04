Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Immobilien-Teilverkauf rechtlich gestärkt: Urteil schafft erstmals Klarheit

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Foto: AdobeStock/dimedrol68
Symbolbild.

Ein Urteil des Landgerichts Hamburg bringt Bewegung in die Debatte um den Immobilien-Teilverkauf. Erstmals bestätigt ein Gericht die rechtliche Eigenständigkeit des Modells. Für Anbieter und Vermittler ergeben sich daraus neue Leitplanken.

Ein aktuelles Urteil des Landgerichts Hamburg sorgt für mehr rechtliche Klarheit beim Immobilien-Teilverkauf. In der Entscheidung vom 24. April 2026 (Az. 307 O 225/25) stuft das Gericht das Modell erstmals ausdrücklich als eigenständige Vertragskonstruktion ein und grenzt es vom klassischen Verbraucherdarlehen ab. Darauf weist der Bundesverband Immobilienverrentung (BVIV) hin.

Im konkreten Fall bestätigte demnach das Gericht die Wirksamkeit der zugrunde liegenden Verträge. Dazu zählen der Grundstückskaufvertrag, die Miteigentümervereinbarung sowie der Nießbrauchbestellungsvertrag. Auch eine Sittenwidrigkeit der Vereinbarungen konnte das Gericht nicht erkennen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Damit folgt das Urteil einer Argumentationslinie, die bereits in der juristischen Fachdebatte angelegt ist. So kommt auch ein Gutachten von Prof. Dr. Hans Christoph Grigoleit zu dem Ergebnis, dass ein wesentliches Merkmal eines Darlehens fehlt, nämlich die persönliche Rückzahlungspflicht des Verbrauchers.

Eigenständiges Modell statt Kreditstruktur

Nach Auffassung des Gerichts handelt es sich beim Immobilien-Teilverkauf um eine Kombination aus Immobilienveräußerung, Nießbrauch und späterer Verwertung, berichtet der BVIV. Diese Struktur unterscheidet sich grundlegend von klassischen Kreditmodellen.

Die rechtliche Einordnung des Teilverkaufs steht jedoch seit geraumer Zeit im Fokus von Politik, Aufsicht und Öffentlichkeit. Entsprechend groß ist die Bedeutung der Entscheidung für Marktteilnehmer und Interessenvertretungen.

„Das Urteil ist ein wichtiger Schritt hin zu einer sachgerechten Einordnung des Immobilien-Teilverkaufs. Es zeigt, dass wir es mit einem eigenständigen Modell zu tun haben, das nicht mit klassischen Kreditstrukturen gleichgesetzt werden kann. Entscheidend ist nun, auf dieser Grundlage Transparenz, Vergleichbarkeit und Verbraucherschutz gezielt weiterzuentwickeln”, so Thomas Weiss, Vorstand des BVIV.

Mehr Orientierung und steigende Anforderungen

Der Teilverkauf ermöglicht es, gebundenes Vermögen zu nutzen, ohne die eigene Wohnsituation aufgeben zu müssen. Mit der wachsenden Marktbedeutung steigen jedoch auch die Anforderungen an die Branche. Der BVIV arbeitet nach eigenen Angaben an einheitlichen Standards, um Transparenz und Vergleichbarkeit zu verbessern.

Dazu zählen unter anderem standardisierte Informations- und Kostendokumente, nachvollziehbare Beispielrechnungen sowie strukturierte Geeignetheitsprüfungen. Ergänzende Instrumente wie die BVIV-Basisinformation, Prüf- und Aufklärungsdokumente sowie Musterverträge sollen diese Entwicklung unterstützen.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/immobilien-teilverkauf-rechtlich-gestaerkt-urteil-schafft-erstmals-klarheit-717539/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.