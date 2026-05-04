Ofi Invest AM ernennt Christophe Herpet zum CIO

Ofi Invest Asset Management hat Christophe Herpet zum Chief Investment Officer ernannt. Er folgt auf Eric Bertrand, der am 27. März zum Chief Executive Officer des Unternehmens berufen wurde.

In seiner neuen Rolle verantwortet Herpet künftig alle Anlagestrategien von Ofi Invest Asset Management. Der 57-Jährige verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Asset-Management- und Finanzbranche.

Eric Bertrand verweist auf Herpets breite Investmentexpertise über liquide Anlageklassen hinweg sowie seine Erfahrung bei aktiven Fonds, alternativen Strategien, Total-Return-Ansätzen und institutionellen Anlagelösungen.

Erfahrung im Fixed-Income-Geschäft

Vor seinem Wechsel war Herpet seit 2025 Head of Investment Solutions & Shareholder Allocation bei AXA France. Von 2019 bis 2024 leitete er als Global Head of Fixed Income bei AXA Investment Managers ein Anlagevolumen von mehr als 330 Milliarden Euro und Teams in Europa, Asien und den Vereinigten Staaten.

Zu AXA Investment Managers kam Herpet 2004. Zunächst arbeitete er im Bereich Structured Finance & Alternatives, bevor er von 2011 bis 2019 das Fixed-Income-Geschäft für mehrere europäische Märkte verantwortete.

Seine Laufbahn begann Herpet im Investmentbanking bei BNP Paribas und Calyon. Dort war er im Handel und Market Making für Zins-, Kredit- und Derivateprodukte tätig.

Akademischer Hintergrund

Herpet ist Absolvent der PSB Paris School of Business. Zudem verfügt er über ein Zertifikat in künstlicher Intelligenz der École Polytechnique Executive Education.

Darüber hinaus unterrichtet er im Master-222-Studiengang „Asset Management“ an der Université Paris-Dauphine.