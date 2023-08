Konsolidierung: Ecclesia schnappt sich BAV-Spezialist Pension Solutions

Mit der Akquisition stärkt der nach eigenen Angaben größte deutsche Versicherungsmakler für Unternehmen und Institutionen Ecclesia gezielt den Bereich Vorsorge, um Bestands- und Neukunden noch bessere Dienstleistungen anbieten zu können und in diesem Geschäftsfeld künftig weiter zu wachsen. „Ziel des strategischen Zusammenschlusses mit der Pension Solutions Group ist es, bei den betrieblichen Vorsorgelösungen größter und servicestärkster Vorsorgemakler für Kundenunternehmen im deutschsprachigen Raum zu werden“, sagt Jochen Körner, CEO der Ecclesia Gruppe. „Wir bauen mit dieser Transaktion unser Know-how mit einem schlagkräftigen Team weiter aus. Zukünftig können wir bestehenden und neuen Kunden noch bessere betriebliche Vorsorgelösungen anbieten, insbesondere in den Bereichen Logistik und Industrie.“

Die Pension Solutions Group ist für die Ecclesia Gruppe kein unbekannter Partner. Beide Unternehmen arbeiten bereits seit mehr als zehn Jahren in einer Kooperation zusammen. „Wir konzentrieren uns vor allem auf die Implementierung von arbeitgeber- oder mischfinanzierten Versorgungsplänen“, erläutert Frank Buschmann, Geschäftsführer der Ecclesia Vorsorgemanagement GmbH. „Die Pension Solutions Group ist dagegen auf das Thema Entgeltumwandlung und Einzelberatung der Mitarbeitenden spezialisiert. Das ergänzt unser Dienstleistungsspektrum ideal.“

Als Marke für BAV etablieren

Denn der Vorsorgebedarf bei den Mitarbeitenden der Ecclesia-Kunden steigt. Gefragt sind Lösun-gen, um Versorgungslücken im Alter, bei Berufsunfähigkeit oder Krankheit so effizient wie möglich zu schließen. Der Zusammenschluss ist auch für die Pension Solutions Group mit klaren Vorteilen verbunden. Um auf die steigenden Kundenanforderungen adäquat reagieren zu können, ist Fach- und Prozess-Expertise sowie eine umsetzungsstarke Mannschaft notwendig. „Mit der Ecclesia Gruppe haben wir einen starken Partner an unserer Seite und werden so die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen des Maklermarktes meis-tern. Für uns spielen dabei Begegnungsqualität und Leidenschaft für die betriebliche Vorsorge eine zentrale Rolle“, sagt Tobias Bailer, Geschäftsführer der Pension Solutions Group. „Neben dem stetigen Ausbau unseres erfolgreichen Kooperationspartnermodells, den wir auch in Zukunft vorantreiben werden, sehen wir den Zugang zu den Kundenunternehmen der Ecclesia Gruppe als größten synergetischen Vorteil. Wir können so sowohl unserem bestehenden Netzwerk als auch neuen Kunden noch bessere Lösungen ermöglichen.“ Wichtig für alle Beteiligten war auch, dass die jeweiligen Standorte beider Unternehmen erhalten bleiben.

„Wir wollen Ecclesia und die Pension Solutions Group als Marke und Synonym für betriebliche Vorsorge in Deutschland etablieren“, beschreibt Marc Sontowski, Geschäftsführer der Pension Solutions Group, das Ziel. „Ich bin überzeugt, dass uns das gemein-sam gelingen wird, da wir Themenfelder wie hybride persönliche Beratungen, digitale Beratungsstrecken, kundenzentriertes Verhalten aller Mitarbeitenden und datenge-stützte Beratungsprozesse in allen Themenfeldern der betrieblichen Vorsorge vorantrei-ben und in die Prozessexzellenz führen werden.“

Die Pension Solutions Group ist seit mehr als 20 Jahren spezialisiert auf die Konfiguration, Implementierung und Administration der betrieblichen Alters- und Berufsunfähigkeitsvorsorge sowie der betrieblichen Krankenversicherung. Ziel ist es, die zum Kunden passenden Vorsorgelösungen nahtlos in deren Unternehmensstruktur zu integrieren und mit individuellen Employee Benefit-Konzepten die Arbeitgebermarke zu stärken. Dabei setzt das Unternehmen konsequent auf digitale Services und die hybride Beratung. Tobias Bailer und Marc Sontowski werden zukünftig gemeinsam mit Frank Buschmann den Bereich Vorsorge bei der Ecclesia Gruppe verantworten.