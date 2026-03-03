Krypto-Abflüsse aus Iran steigen nach Luftschlägen um 700 Prozent

Unmittelbar nach den ersten US-israelischen Luftschlägen auf Iran sind die Abflüsse von Kryptowerten über die Handelsplattform Nobitex massiv angestiegen. Innerhalb weniger Minuten erhöhte sich das ausgehende Transaktionsvolumen um rund 700 Prozent, wie ein neuer Infografik-Beitrag von boersen-parkett.de zeigt.

Die Dynamik spricht für eine beschleunigte Verlagerung von Vermögenswerten über digitale Kanäle. Kryptowährungen ermöglichen Transfers, die sich dem klassischen Bankensystem teilweise entziehen. In Phasen geopolitischer Spannungen und bei Druck auf die Landeswährung gewinnen sie damit an Bedeutung.

Nobitex gilt mit mehr als elf Millionen Nutzern als größte Kryptobörse des Landes. 2025 wickelt die Plattform Transaktionen im Umfang von 7,2 Milliarden US-Dollar ab. Nutzer können iranische Rial in Kryptowährungen tauschen und diese an externe Wallets transferieren.

Sanktionen und Proteste als wiederkehrende Auslöser

Erste Auswertungen zeigen, dass ein Teil der jüngsten Abflüsse an ausländische Kryptobörsen fließt, die bereits in der Vergangenheit signifikante Zuflüsse aus Iran verzeichnen. Das Muster deutet auf mehr als eine kurzfristige Marktreaktion hin.

Bereits seit Jahresbeginn kommt es mehrfach zu deutlichen Ausschlägen. Der markanteste Anstieg erfolgt am 9. Januar – unmittelbar nach landesweiten Protesten und einem staatlich angeordneten Internet-Blackout.

Während der Abschaltung sinkt das Transaktionsvolumen sichtbar, verschwindet jedoch nicht vollständig. Selbst bei eingeschränktem Zugang werden weiterhin Mittel bewegt. Das legt nahe, dass bestimmte Akteure auch unter restriktiven Bedingungen Zugriff auf ihre Kryptobestände behalten.

Digitale Transparenz trifft auf Kapitalmobilität

Zwei weitere Spitzen treten kurz nach der Ankündigung neuer US-Sanktionen gegen iranische Akteure auf. Die zeitliche Nähe legt nahe, dass Kryptowährungen gezielt genutzt werden, um regulatorische Beschränkungen zu umgehen oder Vermögen vorsorglich zu sichern.

Digitale Assets lassen sich innerhalb weniger Minuten weltweit transferieren, ohne dass klassische Korrespondenzbanken eingebunden sind. In geopolitischen Stressphasen fungieren sie damit als Ventil für Kapitalbewegungen.

Gleichzeitig sind Blockchain-Transaktionen dauerhaft öffentlich dokumentiert. Die On-Chain-Daten, die den 700-Prozent-Anstieg sichtbar machen, erlauben es Aufsichtsbehörden und Compliance-Einheiten, Geldflüsse präzise nachzuvollziehen. Der vermeintlichen Umgehung traditioneller Kontrolle steht somit eine hohe digitale Transparenz gegenüber.

Bedeutung für das globale Bitcoin-Mining

Parallel rückt Irans Rolle im globalen Bitcoin-Mining in den Fokus. Das Land profitiert von vergleichsweise niedrigen und subventionierten Energiepreisen und etabliert sich in den vergangenen Jahren als Standort für Mining-Kapazitäten. Schätzungen verorten den Anteil an der weltweiten Hashrate im niedrigen einstelligen Prozentbereich, exakte Zahlen gelten als schwer verifizierbar.

Sollten geopolitische Spannungen oder infrastrukturelle Einschränkungen die Stromversorgung oder Internetanbindung beeinträchtigen, könnte dies temporär Auswirkungen auf die globale Rechenleistung haben. Historisch kompensiert das Bitcoin-Netzwerk regionale Ausfälle durch automatische Schwierigkeitsanpassungen.

Die aktuellen Abflüsse fügen sich in ein wiederkehrendes Muster ein: Immer dann, wenn politischer Druck, Sanktionen oder innenpolitische Spannungen zunehmen, steigen die Bewegungen digitaler Vermögenswerte deutlich an. Kryptowährungen übernehmen in diesem Umfeld zunehmend die Funktion eines Instruments zur Sicherung von Vermögen.