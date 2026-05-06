Consorsbank öffnet Zugang zu Krypto-Wertpapieren

Die Consorsbank baut ihr Angebot an Wertpapieren mit Krypto-Basiswerten aus. Kunden können ab sofort mehr als 40 Exchange Traded Notes auf einzelne Kryptowährungen oder diversifizierte Krypto-Körbe handeln. Hinzu kommen mehr als 5.000 verbriefte Derivate mit Krypto-Basiswert.

Über diese börsengelisteten Produkte können Anleger an der Wertentwicklung von Bitcoin und weiteren Kryptowährungen teilnehmen, ohne die digitalen Währungen direkt erwerben oder verwahren zu müssen.

Ein Teil des neuen Angebots ist auch sparplanfähig. 33 ETNs lassen sich regelmäßig besparen. Die Sparpläne können ab 10 Euro je Ausführung eingerichtet werden, wahlweise monatlich, zweimonatlich, quartalsweise oder halbjährlich.

Krypto-Wertpapiere im Sparplan nutzbar

Bei verbrieften Derivaten mit Krypto-Basiswert setzt die Consorsbank auf ausgewählte Emittenten aus ihrem StarPartner-Programm. Deren Produkte können ab einer Ordergröße von 1.000 Euro gebührenfrei gehandelt werden. Unterhalb dieser Schwelle fallen 3,95 Euro Ordergebühren an.

Die verbrieften Derivate der StarPartner sind an der Deutschen Börse Frankfurt sowie außerbörslich handelbar. Damit können Anleger zwischen dem Handel über einen regulierten Börsenplatz und außerbörslichen Ausführungswegen wählen.

„Mit unserer Produktauswahl bieten wir den Kundinnen und Kunden der Consorsbank ein attraktives Spektrum an Investments mit Krypto-Basiswert – mit verlässlichen Emittenten, etablierten Handelsplätzen und, wenn gewünscht, dem Komfort des überwachten Börsenhandels. Als Premium-Digitalbank positionieren wir uns bewusst an der Schnittstelle von Marktchancen und Zuverlässigkeit: Wir ermöglichen unseren Kundinnen und Kunden den Zugang zu Anlagen mit Krypto-Basiswert eingebettet in Qualität und Standards klassischer Wertpapieranlagen“, sagt Tino Benker-Schwuchow, Head of Consorsbank.