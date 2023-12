Lebenslange Rente und Steuerersparnis 

Altersvorsorge ist ein Thema, das gerne auf die lange Bank geschoben wird. Doch besonders bei Selbstständigen und Freiberuflern kann dies verehrende Folgen haben. Sie sind meist staatlich nicht abgesichert oder erhalten nur eine geringe gesetzliche Rente. Damit sie nicht in die Altersarmut abrutschen, gibt es die Basisrente – auch Rürup genannt.

Das Prinzip ist an die gesetzliche Rente angelehnt, denn der Staat unterstützt die Sparenden durch steuerliche Vorteile. Geplant war eine regelmäßige Erhöhung der Anteil der berücksichtigungsfähigen Vorsorgeaufwendungen bis 2025 eine 100% Absetzbarkeit erreicht ist. Die Bundesregierung beschleunigte das Prozedere allerdings, um früher einen Anreiz für diese Form der Altersvorsorge zu schaffen. Seit dem 1. Januar 2023 greift diese Gesetzesanpassung und ermöglicht es Rürup-Kunden die Sparbeträge bis zum Höchstbetrag zu 100 % von ihrer Steuer abzusetzen.

Und dieser Anreiz war dringend nötig. Denn viele Menschen in Deutschland sorgen nicht ausreichend für ihr Alter vor. Ein Grund dafür ist, dass sie ihre eigene Lebenserwartung einfach unterschätzen. Doch laut des Gesamtverbands der Versicherer (GDV) liegt für eine 65-jährige Person, die 100.000 Euro für ihren Ruhestand zur Verfügung hat, das Risiko bei 24,5%, dass das Geld vor dem 85. Lebensjahr aufgebraucht ist. Hinzukommt, dass dank des medizinischen Fortschritts, die Lebenserwartungen immer weiter steigen. Gut, wer dann mit einer Basisrente vorgesorgt hat. Denn diese zahlt ein Leben lang.

Effizienz durch Renditechancen

Neben Steuerersparnissen können Kunden auch von starken Renditechancen profitieren und so noch mehr aus ihrem Vertrag herausholen. Das bietet auch der GENRATION basic plus von Canada Life. Der Rürup-Tarif des Lebensversicherers mit kanadischen Wurzeln gewährt Kunden reichlich Gestaltungsmöglichkeiten in der Kapitalanlage. Ihnen steht der bewährte Unitised-With-Profits- (UWP)-Fonds mit endfälligen Garantien offen sowie eine Einzelfonds-Auswahl und ein Automatisches Portfolio-Management (APM). Diese drei Investment-Bausteine können Kunden nach Wunsch auch kombinieren.

Zuzahlungen sind beim GENERATION basic plus jederzeit möglich. Und auch eine Risikoabsicherung kann integriert werden, beispielsweise mit einer Absicherung gegen Berufsunfähigkeit. Und auch dieser Beitragsanteil kann dann steuerlich abgesetzt werden.

Mit einem klaren Fokus auf der Altersrente, sind Kunden mit der Basisrente zwar weniger flexibel als bei einer reinen Fondsanlage, aber in den meisten Fällen profitiert ihre Altersvorsorge davon.: Sie können die steuerlichen Vorteile bei der Beitragszahlung und langfristigen Anlagen nutzen, um im Alter eine lebenslang garantierte Rentenleistung zu beziehen. Diese Kombination macht die Basisrente zu einer starken Vorsorgeoption für Selbständige und Freiberufler.