Lutz Kiesewetter wechselt zur Plenum AG Management Consulting

Lutz Kiesewetter, zuletzt Direktor und Prokurist bei der DFV Deutsche Familienversicherung AG, hat zum 1. Januar 2025 eine neue Herausforderung angenommen und ist als Partner im Bereich Transformation Advisory bei der Plenum AG eingestiegen.

Kiesewetter soll seine langjährige Expertise in die Entwicklung von digitalen Geschäftsstrategien in den Bereich Transformation Advisory einbringen die Transformation in der Versicherungsbranche vorantreiben und zugleich weitere Geschäftsfelder erschließen.

In seiner bisherigen Laufbahn verantwortete Kiesewetter bei der DFV unter anderem die Bereiche Investor Relations, Public Relations, Strategie & Kooperationen sowie zuvor Marketing, Vertriebsunterstützung und den Vorstandsstab.

Plenum, eine mittelständisch geprägte Managementberatung mit Sitz in Frankfurt, ist seit fast 40 Jahren auf Branchen wie Versicherungen, Finanzinstitute, Industrie sowie Energie & Mobilität spezialisiert. Ihre Schwerpunkte liegen an der Schnittstelle von Business und IT.