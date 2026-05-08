Marco Seuffert als BVK-Vizepräsident bestätigt

Marco Seuffert ist auf der Jahreshauptversammlung des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute in Berlin erneut zum Vizepräsidenten gewählt worden. Die Delegierten bestätigten den 48-Jährigen einstimmig im Amt.

Mit der Wiederwahl würdigte der Verband Seufferts langjähriges Engagement für die Interessen der Versicherungsvermittler. Der Versicherungsfachwirt und Finanzökonom steht im BVK seit vielen Jahren auch für die Nachwuchsarbeit sowie für den Aufbau und die Förderung der BVK-Junioren.

Seuffert engagiert sich seit den 2000er-Jahren in verschiedenen Gremien und Organisationen für selbstständige Versicherungskaufleute. Dem Präsidialrat des BVK gehört er seit 2008 an und unterstützt dort die Arbeit des Präsidiums.

Dem BVK-Präsidium gehören künftig Präsident Michael H. Heinz sowie die Vizepräsidenten Gerald Archangeli, Seuffert und Andreas Vollmer an. Ergänzt wird das Gremium durch das geschäftsführende Präsidiumsmitglied und Hauptgeschäftsführer Dr. Wolfgang Eichele.